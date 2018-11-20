Колбаса станет дороже?

«Питерец.ру» сообщает, что правительство РФ предлагает ввести специальные акцизы на колбасные изделия и бекон. Это связано с тем, что колбаса содержит вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека. Полученные от этого денежные средства направлялись бы поддержание доступных цен на продукты здорового питания.

Эксперты так же отметили, что от чрезмерного употребления переработанного мяса в год умирает примерно 2 млн. человек. Это происходит по причине возникновения и развития раковых заболеваний, вызванных данной категорией продуктов.

Однако здесь есть еще один нюанс. Введение акцизов на колбасу может привести подорожанию этих продуктов примерно на 26%. Данное обстоятельство вызвало неоднозначную реакцию в обществе.