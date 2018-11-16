Реформа в сфере обращения с отходами переходит в решающую стадию

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь хотят продлить срок перехода на 3 года.

Меньше чем через два месяца мусор необходимо будет собирать раздельно. В связи с этим во дворах появятся отдельные контейнеры для органических и твёрдых отходов. Дальше мусор отправят на сортировочные станции, а потом на мусороперерабатывающие заводы или полигоны. Нести ответственность за все этапы обращения с отходами будет региональный оператор. Однако, как считают депутаты, города федерального значения не успеют наладить новый порядок к намеченному сроку.

В Санкт-Петербурге и вовсе тема мусора сегодня крайне обострилась. Уже более 12 тысяч подписей жителей города собрали общественники под петицией в адрес врио губернатора Александра Беглова. Граждане требуют не допустить строительства МСЗ в промзоне «Каменка» и запретить применение на территории города технологий мусоросжигания. Такое предприятие представляет собой высший класс опасности для здоровья местных жителей.

«Ключевая идея мероприятия – показать новому главе исполнительной власти, что активные граждане города готовы решительно противостоять строительству МСЗ, а вместо этого считают необходимым срочно создавать условия и инфраструктуру для раздельного сбора отходов, их переработки и безопасной утилизации», – рассказал куратор движения «Красивый Петербург» в Приморском районе Алексей Горячев.

На данный момент решение по строительству мусороперерабатывающего завода в Каменке отложили . В Смольном ждут ответа экспертных организаций, которые изучают предполагаемую технологию.

Тем временем в издании «Деловой Петербург» прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили будущее регионального оператора по работе с мусором. Несмотря на положительные прогнозы, у жителей города по-прежнему остается много вопросов. По факту, на данный момент весь мусор перемешивают: батарейки, градусники и ртутьсодержащие лампы находятся вместе с твердыми коммунальными отходами. Известно, что полигоны Ленобласти скоро будут переполнены, а на закрытой свалке «Новоселки» до сих пор нет станции дегазации. Процесс ее рекультивации идет медленно – ароматы с полигона ТБО все еще отравляют жизнь жителям соседних районов. К тому же, доступных альтернативных мест для размещения мусора так и не найдено: активисты продолжают фиксировать незаконные свалки, а также несанкционированный вывоз отходов на территорию соседних регионов.

Общественники и экологи в свою очередь опасаются , что региональный оператор поддержит строительство мусоросжигающих заводов, что нанесет сокрушительный удар по экологии и качеству жизни петербуржцев.