Китайские туристы полетят в космос

Пока Соединенные Штаты громко кричат о своем мнимом лидерстве, Китай это лидерство постепенно завоевывает, причем молча и без какого-либо пафоса. Это касается многих направлений.

В частности, в Поднебесной планируют развивать космический туризм. Китайская компания CAS Space намерена реализовывать данную идею уже в ближайшие годы. В 2027 году должен пройти испытательный полет, но уже в 2028 году могут начаться космически туры.

Планируется, что туристы будут отправляться в космос каждые 100 часов. Для этого китайцы задействуют 10 космических кораблей. Там будет находиться кабина со специальными очками, она позволит перевозить 7 пассажиров. Стоимость полета для 1 человека составит 2-3 млн. юаней, что соответствует 400 тыс. долларов.

Глядя на то, как развивается Китай, подобная идея не кажется невозможной. А вот американские планы по полетам на Луну и Марс выглядят менее реалистичными.