Накануне вечером, 18 мая 2024 года около 20 часов 05 минут на 55 километре трассы «Толмачево-Нарва», в Лужском районе Ленинградской области 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тагаз», по неустановленной причине выехала на встречную полосу движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста», под управлением 49-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
Четырехлетнего ребенка, находившийся в автомобиле «Тагаз» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП в Лужском районе Ленобласти, в котором погибли два водителя и пострадал ребенок
Накануне вечером, 18 мая 2024 года около 20 часов 05 минут на 55 километре трассы «Толмачево-Нарва», в Лужском районе Ленинградской области 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тагаз», по неустановленной причине выехала на встречную полосу движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста», под управлением 49-летнего водителя.
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