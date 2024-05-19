В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок

Накануне вечером, 18 мая 2024 года около 20 часов 05 минут на 55 километре трассы «Толмачево-Нарва», в Лужском районе Ленинградской области 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тагаз», по неустановленной причине выехала на встречную полосу движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста», под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Четырехлетнего ребенка, находившийся в автомобиле «Тагаз» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.