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Питерец.ру » Культура » В Петербурге в День России пройдет концерт «Новой Фабрики звезд»

В Петербурге в День России пройдет концерт «Новой Фабрики звезд»

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Опубликовал: Вадик Котов
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По итогам зрительского голосования город на Неве станет первым, где выступят фабриканты

Вчера состоялся финал главного музыкального шоу ТНТ «Новая Фабрика звезд». Более двух месяцев 17 талантливых молодых исполнителей боролись за звание победителя легендарного музыкального проекта. На протяжении последних недель зрители телеканала ТНТ голосовали за первый город проведения концерта фабрикантов, среди городов были заявлены: Москва, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, который в результате напряженной борьбы стал лидером голосования.

Наставники проекта на протяжении всего реалити работали с будущими звездами и помогали им раскрыть свой творческий потенциал: своим опытом с молодыми вокалистами делились солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

В финальном отчетном концерте «Новой Фабрики звезд» приняли участие топовые российские артисты – Филипп Киркоров, Алсу, Валерия, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Катя IOWA. Финалисты проекта исполнили в дуэтах с артистами их самые популярные хиты, а также выступили с сольными авторскими номерами. Победителя проекта выбирали наставники и члены жюри. Им стала участница команды Сергея Шнурова Мария Гордеева. 

Мария Гордеева и другие артисты музыкального реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» примут участие в мультиформатном фестивале в Санкт-Петербурге, посвященном Дню России, который состоится 12 июня. Среди выступающих зрители услышат авторские песни: Дарьи Кочневой, Семена Полищука, Софьи Полозовой, Марии Гордеевой, Габриэля Александрова, Нонны Еганян, Александра Филина, а также к фабрикантам присоединится наставник проекта Сергей Жуков, с которым они вместе исполнят один из главных его хитов.

Организатором концерта выступает продюсерский центр «Инсайт Люди» при информационной поддержке «Газпром-Медиа Холдинга».

Мультиформатный фестиваль отражает волю российского народа жить в мире и уважении к друг другу, его сплоченность и единение, а также символизирует силу взаимодействия между людьми. Все эти смыслы нашли отражение в концепции, которая получила название «Сплетенные воедино».

Центром притяжения праздника в честь Дня России станет главная сцена, на которой выступят артисты продюсерского центра «Инсайт Люди» Олег Абрамов (RADIO TAPOK), Анатолий Цой (TSOY), Амирхан Батабаев (Amirchik), Владимир Селиванов (VAVAN), а также известные исполнители — Олег Газманов, Сергей Жуков и участники Новой Фабрики звезд.

Впервые будет открыта молодежная сцена, организованная приложением вертикальных видео Yappy и продюсерским центром «Инсайт Люди», входящим в «Газпром-Медиа Холдинг». Кроме того, откроется пространство онлайн-кинотеатра PREMIER, где гости погрузятся в мир любимых сериалов и интерактивная зона «Я на RUTUBE».

Продюсерский центр «Инсайт Люди», национальный видеохостинг RUTUBE, приложение вертикальных видео Yappy, онлайн-кинотеатр PREMIER, телеканал ТНТ входят в «Газпром-Медиа Холдинг».

12 июня в Санкт-Петербурге зрители увидят первое живое выступление участников «Новой Фабрики звезд» и Сергея Жукова

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