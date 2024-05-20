МИД откроет дьюти-фри

«Питерец.ру» отмечает, что в российском МИДе начали подготовку к открытию магазинов дьюти-фри. Это будет аналог советской «Березки». Решение о создании таких торговых точек было принято еще в 2022 году. В настоящий момент ведется подготовка документов.

Магазины беспошлинной торговли появятся в столице и СПб. Там будет продаваться небольшая группа товаров, в том числе – алкогольные напитки, сигареты, ювелирка. Эти магазины будут рассчитаны на дипломатов, представителей консульских служб и членов их семей.

Прийти в duty free можно будет только при наличии специальных документов. Одним словом, это магазины для избранных. Торговля в таких местах ведется без НДС, акцизов и таможенных пошлин. Это общемировая практика.