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Питерец.ру » Экономика » МИД откроет дьюти-фри

МИД откроет дьюти-фри

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mid.ru
В МИДе занимаются подготовкой к открытию магазинов duty free

«Питерец.ру» отмечает, что в российском МИДе начали подготовку к открытию магазинов дьюти-фри. Это будет аналог советской «Березки». Решение о создании таких торговых точек было принято еще в 2022 году. В настоящий момент ведется подготовка документов.

Магазины беспошлинной торговли появятся в столице и СПб. Там будет продаваться небольшая группа товаров, в том числе – алкогольные напитки, сигареты, ювелирка. Эти магазины будут рассчитаны на дипломатов, представителей консульских служб и членов их семей.

Прийти в duty free можно будет только при наличии специальных документов. Одним словом, это магазины для избранных. Торговля в таких местах ведется без НДС, акцизов и таможенных пошлин. Это общемировая практика.

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