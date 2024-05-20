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Питерец.ру » События в мире » Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета

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21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Иран выражает соболезнования в связи с гибелью президента Эбрагима Раис и заявляет, что катастрофа не повлияет на дела страны

Государственные средства массовой информации подтвердили, что президент Ирана Эбрагим Раиси погиб вместе с министром иностранных дел страны Хосейном Амиром-Абдоллахианом в результате крушения вертолета в воскресенье на отдаленном северо-западе страны.

Правительство Ирана выразило соболезнования в связи с гибелью президента Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахяна и еще семи человек в результате крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан в воскресенье.

В заявлении, сделанном в понедельник, кабинет президента похвалил Раиси как «трудолюбивого и неутомимого» президента, который служил народу Ирана, помогая развитию страны.

Кабинет министров также подтвердил, что после смертельной катастрофы в администрации Ирана «не будет ни малейшего беспокойства».

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