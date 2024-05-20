Сегодня днем, 20 мая 2024 года около 13 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП на Долгоозерной улице с грузовым автомобилем и маленьким ребенком.
Прибывшие на место происшествия сотрудниками ГИБДД установили, что 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Газ», двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, возле дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на 4-летнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери.
Мать малыша не успела отреагировать, и он попал под колеса грузовика.
В результате ДТП мальчик погиб.
Полицейские проводят проверку обстоятельств трагедии.
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
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Опубликовал: Anton78
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Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика
Сегодня днем, 20 мая 2024 года около 13 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП на Долгоозерной улице с грузовым автомобилем и маленьким ребенком.
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