Накануне поздним вечером, 19 мая 2024 года около 22 часов 15 минут возле дома 1 по бульвару Красных Зорь, в Невском районе Петербурга 56–летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево на улицу Бабушкина совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая попыталась на самокате пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия деваушка получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с самокатчицей
Накануне поздним вечером, 19 мая 2024 года около 22 часов 15 минут возле дома 1 по бульвару Красных Зорь, в Невском районе Петербурга 56–летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево на улицу Бабушкина совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая попыталась на самокате пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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