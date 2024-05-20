В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате

Накануне поздним вечером, 19 мая 2024 года около 22 часов 15 минут возле дома 1 по бульвару Красных Зорь, в Невском районе Петербурга 56–летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево на улицу Бабушкина совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая попыталась на самокате пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия деваушка получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.