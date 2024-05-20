В пространстве «СреДА!» к двухлетию освобождения Мариуполя прошла встреча молодежи с очевидцами событий

Советник губернатора Петербурга, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич и участники гуманитарной миссии МГЕР рассказали школьникам, как возвращается к мирной жизни город-побратим.
Два года назад, 20 мая 2022 года, российские военные освободили город Мариуполь – с этого момента начался отсчет восстановления мирной жизни. Сегодня об этих событиях и о том, как возрождается город из руин, вспоминали в Северной столице. Петербург и Мариуполь с 1 июня 2022 года – города-побратимы. Экономическими, культурными, образовательными и общественными связями они теперь тесно связаны друг с другом.
В пространстве «СреДА!» на Конногвардейском бульваре, 4 прошла встреча школьников и молодежи с советником губернатора Санкт-Петербурга по работе в новых регионах, членом Общественной палаты РФ, кавалером ордена Мужества Александром Малькевичем и волонтерами «Молодой Гвардии Единой России» - участниками гуманитарной миссии на Донбассе.
Он показал школьникам свои репортажи и документальное видео, рассказал о сложном пути, который прошли жители Донбасса, чтобы вернуться в Россию, ответил на вопросы ребят. Вместе обсудили художественные фильмы, которые рассказывают о последних событиях в жизни новых российских регионов.
О том, что с мариупольцами можно быстро и легко сдружиться, петербургские школьники уже знают. В мероприятии приняли участие ученики 634-й и 58-й школ Петербурга, которые дружат со сверстниками 27-й мариупольской школы. Они пишут друг другу письма и общаются вот уже больше года.
Также в рамках встречи состоялся видеомост, с помощью которого петербуржцев приветствовал руководитель МГЕР города Мариуполя, депутат горсовета Никита Аверкин.
Молодёжная организация «Единой России» анонсировала старт нового проекта, который запустят летом: он будет посвящен историям волонтеров, работавших в Мариуполе.