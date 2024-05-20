В пространстве «СреДА!» к двухлетию освобождения Мариуполя прошла встреча молодежи с очевидцами событий

Советник губернатора Петербурга, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич и участники гуманитарной миссии МГЕР рассказали школьникам, как возвращается к мирной жизни город-побратим.

Два года назад, 20 мая 2022 года, российские военные освободили город Мариуполь – с этого момента начался отсчет восстановления мирной жизни. Сегодня об этих событиях и о том, как возрождается город из руин, вспоминали в Северной столице. Петербург и Мариуполь с 1 июня 2022 года – города-побратимы. Экономическими, культурными, образовательными и общественными связями они теперь тесно связаны друг с другом.

В пространстве «СреДА!» на Конногвардейском бульваре, 4 прошла встреча школьников и молодежи с советником губернатора Санкт-Петербурга по работе в новых регионах, членом Общественной палаты РФ, кавалером ордена Мужества Александром Малькевичем и волонтерами «Молодой Гвардии Единой России» - участниками гуманитарной миссии на Донбассе.

«Сегодня Мариуполь для всей России, для всего мира является визитной карточкой того, как наша страна может строить мирную жизнь: быстро, качественно. Силами всей страны восстанавливается Мариуполь, но, безусловно, в авангарде находятся строители из Санкт-Петербурга. Мы показываем всем, что такое работать по-петербургски, не только качественно, но и вкладывая всю душу. Город реально восстал из пепла, восстал из руин, и это зримая иллюстрация того, что такое Россия», – сказал Александр Малькевич.

Он показал школьникам свои репортажи и документальное видео, рассказал о сложном пути, который прошли жители Донбасса, чтобы вернуться в Россию, ответил на вопросы ребят. Вместе обсудили художественные фильмы, которые рассказывают о последних событиях в жизни новых российских регионов.

«Люди везде нормальные, и если ты настроен находить хороших людей, ты их находишь!» – сказал Александр Малькевич ребятам, спросившим, нет ли различий менталитетов петербуржцев и мариупольцев.

О том, что с мариупольцами можно быстро и легко сдружиться, петербургские школьники уже знают. В мероприятии приняли участие ученики 634-й и 58-й школ Петербурга, которые дружат со сверстниками 27-й мариупольской школы. Они пишут друг другу письма и общаются вот уже больше года.

Также в рамках встречи состоялся видеомост, с помощью которого петербуржцев приветствовал руководитель МГЕР города Мариуполя, депутат горсовета Никита Аверкин.

«Уже более двух лет волонтеры «Молодой Гвардии» Петербурга несут вахту добровольчества в городе-побратиме Мариуполе. За это время больше ста молодогвардейцев, и многие по нескольку раз, были и на других освобожденных территориях, не только в Мариуполе. А Мариуполь, конечно, особый город для наших волонтеров: он меняется, и во много благодаря петербуржцам», – отметил заместитель председателя МГЕР, лидер петербургских молодогвардейцев Александр Маликов.

Молодёжная организация «Единой России» анонсировала старт нового проекта, который запустят летом: он будет посвящен историям волонтеров, работавших в Мариуполе.

«Самое главное – это помнить о людях, которые освобождали Мариуполь, о жителях, которые не покинули этот город в самый сложный период и остались, чтобы восстанавливать мирную жизнь, и о тех, кто этому помогал», – сказал активист МГЕР Петербурга, участник гуманитарной миссии организации в республиках Донбасса Андрей Блинов.