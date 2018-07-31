Студенты из Минска приехали восстанавливать Федоровский городок в Пушкине

Сегодня в Санкт-Петербург приехали 15 бойцов студотряда имени Героя СССР Василия Мичурина из Минска.

В прошлом году белорусские бойцы работали на стройке Академии танца Бориса Эйфмана. Они вместе с электриками протягивали кабели, демонтировали старую плитку, устанавливали строительные леса. В 2017 году в Петербург приехали 15 человек – студенты двух лучших технических вузов Минска: БГУИР и БНТУ. Эти 15 человек образовали совместный строительный отряд имени Героя СССР Василия Мичурина. 31 июля 2018 года они приехали в Петербург тем же составом.

В этом году ребята будут заняты на реставрации садово-парковых сооружений, дворцов и прилегающих территорий, им доверят отделочные работы, земляные работы, работы по благоустройству Федоровского городка в Пушкине. А пока впереди у ребят медкомиссия и заселение в общежитие.

Дмитрий Куничников, комиссар студенческого строительного отряда им. В.С. Мичурина - студент белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, приехал в Минск из небольшого городка Белыничи. В студенческий отряд пришел заработать деньги, но получил нечто большее. В 2016 был командиром отряда на белАЭС, в 2017 командовал отрядом в Петербурге. А в октябре прошлого года ездил на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

Дмитрий рассказывает: «Петербург - один из самых красивых гор­одов в мире. Музеи, театры, архитектура - все это не может оставить равнодушным. Я чувств­ую себя счастливым, когда гуляю по этим улицам. В Беларуси много сту­денческих строительн­ых отрядов. Но в Пет­ербург отправили сам­ых опытных бойцов. Лучших из лучших. Мы – элитный отряд. Например, в 2016 году я командовал отря­дом на Белорусской атомной электростанции в Островце».

Обмен студенческими отрядами между Санкт-Петербургом и Минском произошел после того, как в 2016 году Минский город­ской Совет депутатов и парламент Петербу­рга подписали Мемора­ндум о взаимопониман­ии.

Председатель Комитета по молодежной поли­тике и взаимодействию с общественными организациями Рена­та Абдулина: «В рамках Мемора­ндума летом 2016 года в Петербург из Минска приехали 10 бойцов студен­ческих стройотрядов. Ребята занимались благоустройством в Госпитале ветеранов войн и побывали на экскурсиях. Практика оказалась успешной, мы решили ее продолж­ить».

Пока минские студенты работали на петербургских стройках, студенты из Санкт-Пе­тербургского политех­нического университе­та Петра Великого тр­удились на двух объе­ктах: на стадионе «Динамо» и в Городской детской инфекционн­ой клинической больн­ице. На спортивной арене бойцы укладывали плитку, а в госпит­але убирали строител­ьный мусор, демонтир­овали стены и пол.

В этом году из Петербурга в Минск поехал студенческий строительный отряд «Возрождение». Это первый студенческий отряд в новой истории объединенного СПбГЭУ. Ребята будут помогать в строительстве студенческого общежития БГУ.

Справочно:

Сейчас в Санкт-Петербурге насчитывается 100 трудовых отрядов по 10 направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские, археологические, транспортные, отряды проводников, экологов и энергетиков. Всего более 3000 человек. В Петербурге 28 студенческих строительных отрядов – это более 550 человек.

Сегодня студенческие отряды Петербурга выезжают на летний сезон, работают в каникулы, проводят выезды отрядов, организуют конкурсы, творческие вечера – движение активно развивается. В деятельность студенческих отрядов вовлекается все больше молодежи. Ведь это реальная возможность заработать деньги, повидать страну и найти настоящих друзей на всю жизнь.

Линейка закрытия трудового сезона студенческих отрядов проводится каждый год в сентябре, когда большинство ребят возвращается с объектов. Мероприятие знаменует собой окончание третьего трудового семестра для всех студентов в зеленых куртках – «строевках». Традиция берет начало в XX веке, когда движение студенческих отрядов было общепризнанным главнейшим студенческим объединением в стране, и студенты целыми факультетами отправлялись в стройотряд на летние заработки. Тогда и появилось название семестров: два учебных, а третий – трудовой. Сегодня популярность студенческих отрядов вновь набирает обороты по всей территории России.

Кстати, осенью Санкт-Петербург станет площадкой для проведения Слета студенческих отрядов СЗФО 2018.

Справка по Фёдоровскому городку

В начале 19 в., когда Александровский дворец стал почти постоянной резиденцией Николая II, возникла необходимость в размещении поблизости большого количества обслуживающего персонала и полков царской охраны. На территории парка к северу от Александровского дворца началось строительство Федоровского городка.

Название Фёдоровского городка связано со строительством Федоровского собора, расположенного поблизости. Комплекс стал архитектурным воплощением популярной в николаевское время идеи возрождения России через Церковь.

Здания Федоровского городка строились в 1913-1915 гг. по проекту арх. Степана Самойловича Кричинского в традициях Псково-Новгородской архитектуры 16 в. и палат Ростова Великого. Для здания Трапезной были использованы мотивы Симонова монастыря, Крутицкого терема и Костромских палат. Согласно указанию государя, необходимо было следовать стилю ярославского зодчества, но с тем важным условием. Чтобы новые постройки не нарушали общего художественного впечатления с ближайшим по местоположению Александровским дворцом в стиле ампир.

Городок представляет собой неправильный в плане треугольник площадью 2,5 га, обнесенный каменной стеной с башнями. Его постройки должны были символизировать архитектурное единство российских городов, выражать идею внутренней целостности государства, возрождение национальных традиций. Консультировали строительство В.М.Васнецов, П.П.Покрышкин, В.В.Суслов и другие деятели искусства того времени. Финансирование осуществлялось за счет добровольных пожертвований.

Уникальность городка заключается в том, что он является единственным завершенным ансамблем начала ХХ века.

В 1914 году в Федоровском городке был создан лазарет №17 для раненых солдат. В 1916 году был устроен лазарет для офицеров. Великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна взяли шефство над лазаретом и помогали по уходу за больными. В лазареты раненых привозил полевой царскосельский военно-санитарный поезд, персонал которого тоже разместили в городке. Санитаром на этом поезде служил Сергей Есенин. На концертах, устраиваемых для раненых, он читал свои стихи, ходил на службы в Федоровский собор, где пел в церковном хоре.

После октябрьской революции лазареты в Федоровском городке были закрыты. В 1918 году все постройки передали Институту молочного животноводства, впоследствии переименованного в Сельскохозяйственный институт. В помещении Трапезной был устроен конференц-зал, а на первом этаже - лекционные аудитории. Однако предметы старины по-прежнему оставались здесь на хранении.

Городок серьезно пострадал в Великую отечественную войну, во время оккупации. Коллекции и ценности были вывезены. Здания получили серьезные повреждения в результате обстрелов – поблизости находился передний край обороны немцев. После войны реставрация началась лишь в 1976 году.

В 1982 году здесь был открыт филиал гостиницы «Мир».

В 1994 году Федоровский городок был передан Русской Православной Церкви, и по благословению Патриарха Алексия II было создано Патриаршее подворье. В 2001 году городок был включен в список памятников федерального значения. А в 2010 году он получил статус Синодального подворья.

В 2006 г. палаты Фёдоровского городка были переданы под подворье Троице-Сергиевой Лавры. В 2010 году Федоровскому городку присвоен статус синодального подворья. 15 октября 2010 года здесь была открыта мемориальная доска Сергею Есенину.

Предполагается, что городок будет использоваться для временного пребывания Священного синода в Санкт-Петербурге. А в башнях расположатся мастерские и музей истории православия в России.