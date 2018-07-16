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Команда Петербургского политеха стала победителем Конкурса на поддержку социально значимых инициатив

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Автор: nnikitina-pr
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Фото:
Пресс-служба Фонда Потанина
Команда Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого получит грант на создание новой системы взаимодействия пунктов по сбору крови,

В Подмосковье завершилась шестнадцатая Школа Фонда Владимира Потанина. Масштабное ежегодное мероприятие для победителей Стипендиальной программы Фонда собрало более 270 магистрантов и преподавателей из 55 ведущих вузов России. В фокусе программы в этом году – развитие soft skills («мягких» навыков), которые необходимы для выстраивания успешной карьеры в любой профессиональной сфере, и навыков социального проектирования.
В рамках Школы Фонда состоялся Конкурс на поддержку социально значимых инициатив. Эксперты выбрали лучшие из 52 представленных на конкурс проектов. Девять проектов – победителей смогут реализовать задуманное и получат грантовую поддержку своих инициатив. Грантовый фонд Конкурса социально значимых инициатив в 2018 году составил 2,75 млн рублей.
Команда Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, вместе со студентами из Национального исследовательского Томского государственного университета и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики предложила идею создания новой системы взаимодействия пунктов по сбору крови, донорских ячеек ВУЗов и доноров в Санкт-Петербурге.
Сегодня популяризация и почетность донорства крови приводит к увеличению количества доноров в России. Но по-прежнему остается проблема улучшения качества условий донорства. Неравномерность распределения нагрузки на медицинские центры приводит к очередям и появлению разницы между пришедшими донорами и фактически сдавшими кровь (35% пришедших в живую очередь уходят, не дождавшись сдачи). Проект студентов из Санкт-Петербурга решает проблему повышения качества условий сдачи крови за счет создания электронной системы взаимодействия.
Система «DONORSYSTEM.ORG», состоящая из сайта и приложения, направлена на организацию электронной очереди и информационное уведомление доноров о нехватке крови. Сайт также является инструментом, с помощью которого медицинские пункты и донорские ячейки ВУЗов могут контролировать поток доноров и распределять нагрузку. А приложение для доноров поможет записаться на сдачу крови в удобное время и место.
После получения грантовой поддержки от Фонда Владимира Потанина, команда с 1 октября 2018 года приступит к реализации этого социально значимого проекта.
Команда проекта:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: Боровов Александр Евгеньевич (руководитель проекта), Кузнецова Татьяна, Схведиани Анги, Селедцова Инна;
Национальный исследовательский Томский государственный университет: Серебренникова Тамара;
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики: Ворноскова Елена.
Конкурс на поддержку социально значимых инициатив направлен на развитие социальных навыков и навыков социального проектирования магистрантов и преподавателей – победителей Стипендиальной программы Владимира Потанина.
Генеральный директор Фонда Оксана Орачева: «Сегодня завершается школьный марафон: в течение четырех дней вы принимали участие в очень насыщенной программе. Совершенствовали свои коммуникационные навыки, встречались с интересными людьми, профессионалами некоммерческого сектора, учеными, спортсменами, представителями бизнеса и меценатами. Вы получили возможность сравнить себя с другими, лучше понять себя и оценить свой профессиональный путь».
Команда Петербургского политеха стала победителем Конкурса на поддержку социально значимых инициатив
Обучение на Школе проходило по двум траекториям: проектной и индивидуальной, которые легли в основу Конкурса на поддержку социально значимых инициатив. Проектная траектория включила в себя пять номинаций: «Работа в местном сообществе», «Университетское сообщество», «Событие года», «Профессиональная реализация», «Нестандартный подход к популяризации науки» (софинансируется Фондом развития Политехнического музея). Индивидуальная траектория позволила развить профессиональные компетенции в трех направлениях: «Организация мероприятий», «Пресс-центр», «Мастерская волонтерства». Впервые участники индивидуальной траектории, наилучшим образом представившие свой профессиональный потенциал в НКО, получили возможность пройти недельную стажировку в одной из некоммерческих организаций России.
Цели проекта:
• Формирование сообщества лидеров, способных предлагать и воплощать новаторские идеи, быть драйверами устойчивых социальных изменений в обществе и нести личную ответственность за результат;
• Содействие реализации социальной миссии университетов и усилению их роли как инновационных центров развития регионов;
• Создание мотивации и условий для реализации творческого и лидерского потенциала магистрантов и преподавателей университетов через знакомство с лучшими практиками и вовлечение в социальную и общественно-значимую деятельность.
Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в современной России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.
Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и грантовые программы, адресованные талантливым студентам и преподавателям ведущих государственных и негосударственных вузов России, музейным специалистам, профессионалам спортивной отрасли, специалистам по созданию и развитию эндаументов.
Команда Петербургского политеха стала победителем Конкурса на поддержку социально значимых инициатив
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