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» » Другой Первомай

Другой Первомай

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Питере ливануло так, что вымокли все.

Над Москвой разгоняли тучи. В Питере ливануло так, что вымокли все. Дождь был холодный и злой. Как и Крюков С.В., представитель Комитета Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который и согласовывает все массовые мероприятия в Питере. Он бегал под дождем без шапки и без зонта, контролируя колонну "демократической общественности города" и колонну движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК в ее продвижении на Марсово поле. Как и вся Администрация Питера.
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Отставку Председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Богданова Л.П. мы требовали на последних наших трех митингах. Потребуем и на митинге 19-20 мая.
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Полиция не пускала участников на проезжую часть. Собирать плакаты и растяжки на узком тротуаре на Лиговке было тесно. Дождь лил за воротник.
-

На Невском укладывали асфальт прямо перед демонстрацией на 1 мая. Начали от Гостиного двора в сторону Адмиралтейства. Про участок от пл. Восстания до Садовой не вспомнили. Колейность и вода в колеях превратили ноги участников в майской обуви в хлюпающие свертки.
-

Единая Россия по новому асфальту шла на Дворцовую, что является нарушением законодательства Петербурга.
ЛДПР и одна колонна БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК по Невскому и по Большой Морской - на Исаакиевскую площадь.
КПРФ следом за ЛДПР - туда же.
-

Многие, кто шел в колонне "Марша за защиту Петербурга" от Справедливой России, ЯБЛОКа, Зеленой коалиции и второй колонны БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК на подходе к Марсовому полю уже опускали зонты. Какой смысл прикрывать голову, если ноги и весь организм в воде?)
-

В Москве Собянин и "первомай шагает по стране". В Питере странные барабанщицы в синем и профсоюзы России в голубом изображали народное ликование. В чем радость? Чем помогают бессмысленные профсоюзы России?
-

На Невском от пл. Восстания до Садовой почти не было пешеходов. Пешеходы появились от метро "канал Грибоедова". Первая колонна БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК прошла весь Невский до Большой Морской и свернула в сторону Исаакия. Встали почти на ступеньках Законодательного собрания Петербурга. Почти у Прокуратуры Петербурга и у Института растениеводства стояли площадки для КПРФ. Кстати, проведение митингов у ЗАКС и Прокуратуры - нарушение 54-ФЗ.
-

Вторая колонна дошла по Невскому до Публичной библиотеки и повернула направо к Марсовому полю. Из зрителей второй колонне достались полиция, "народные дружинники" и военнослужащие. На Марсовом поле стояли "спортсмены" с громкой музыкой, т.е. несколько мероприятий Смольный согласовал в одном месте, что также является нарушением 54-ФЗ.
-

Колонна БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК выделялась яркими баннерами, цветными футболками, шарами и лопатами над головой с бантом из георгиевских ленточек. "Мир, труд, май" - это еще и право на жилье, на достойную жизнь и на то, чтобы не было "работающей бедноты".

Про "работающую бедноту" журналистам и участникам митинга рассказал лидер Всероссийского движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК Головко Александр.
Еще поговорил с депутатами от разных фракций Законодательного собрания С-Петербурга, поблагодарил их за депутатские запросы, договорился о взаимодействии дольщиков и ЗАКС С-Петербурга по созданию рабочих групп по каждому проблемному ЖК (что является одним из требований наших митингов в каждом регионе РФ), выразил признательность партиям и общественным движениям за поддержку, сообщил со сцены Смольному, что "Питер - это наш город!", а "мирные митинги в центре - не привилегия, а право горожан!"

Также сообщил, что обман в долевке, "градостроительные ошибки", застройка парков и скверов и некомфортная среда - это звенья одной цепи. "У нас уводят город из-под ног! Но мы вернем его себе!"

"Всероссийское движение БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК - не за политику! Мы не поддерживаем кандидатов и партии на выборах! Мы - за право на достойную жизнь! Мы - за новоселье!"
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Известная петербургская поэтесса передала на сцене лидеру движения БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК Головко Александру свои стихи для размещения их в сети Интернет.
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Дольщики от обеих колонн движения составили отдельную резолюцию. Под ледяным дождем вымокли все. "Первомай" оказался злым, боевым и дождливым.
Источник: Движения "Бездомный дольщик"
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