Во Фрунзенском районе должника по ипотеке лишили жилья

Во Фрунзенском районе Петербурга судебные приставы выселили из квартиры 66-летнего мужчину. Данная квартира была им приобретена по ипотечному кредиту, но мужчина не исполнил условия договора с банком по выплате ипотеки и был выселен.

Как сообщили в городской службе судебных приставов, районный суд города вынес решение в связи с неисполнением гражданином прямых обязанностей по выплате ипотеки. По решению суда истец должен был освободить занимаемое помещение с последующим снятием с регистрационного учета. Банк, в свою очередь, реализовал недвижимость, и квартира перешла в собственность нового правообладателя.

Бывший собственник не собирался освобождать жилую площадь добровольно. За неисполнение в положенный срок представитель власти применил в отношении должника санкцию в виде взыскания исполнительского сбора в размере 5 тыс рублей. Эта мера не подействовала на мужчину, судебный пристав вызвал его на прием и вручил требование о добровольном выселении в течение установленного срока, но все предупреждения были оставлены уклонистом без внимания. Тогда должник был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ ( неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований). Судебный пристав явился с взыскателем в адрес и принудительно исполнил требования исполнительного документа. Жилая площадь была освобождена и передана законному владельцу.