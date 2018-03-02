Один в поле воин: петербурженка отправила 39 жалоб на незаконную торговлю

По ее словам, в течение трех с половиной месяцев она направила 39 обращений в различные контролирующие инстанции, однако сомнительные торговые точки так и остались на своем месте.

Как сообщил портал «Невские новости», в редакцию обратилась женщина, которая вот уже несколько месяцев пытается добиться очистки перехода к станции метро «Московская» от нелегальной торговли. Гражданка обращалась с жалобами в районную администрацию, а также в Комитет по контролю за имуществом, прокуратуру, МВД, Роспотребнадзор. Кроме того женщина неоднократно размещала фотографии с нарушителями на портале «Наш Санкт-Петербург» и в группе «Незаконная торговля Санкт-Петербурга » в социальной сети «ВКонтакте». При этом она замечала, что модераторы редактируют жалобы и удаляют фотографии. Обращения петербурженки не остаются без ответа, в подтверждение решения проблемы под ними размещают фотографии пустых переходов у метро. Однако по факту лавочники по сей день остаются на прибыльных местах.



Проблема незаконной торговли в Петербурге становится острее год от года. В прошлом году даже сами чиновники признали, что она достигла невиданных масштабов и фактически сравнялась по обороту с легальной. Некоторые эксперты высказывают мнение, что чиновникам самим выгодна такая ситуация. «Чтобы понимать масштаб, каждая торговая точка отдает от 20 до 60 тысяч рублей в месяц в администрацию района. И вот если мы умножим эти цифры на район, то сумма получается астрономическая», – комментирует руководитель общественной организации «Потребнадзор» Александр Виноградов.

Напомним, что именно для более эффективной борьбы с нелегальной торговлей и прочими нарушениями, связанными с городским имуществом, около года назад в Смольном был специально создан Комитет по контролю за имуществом. Руководитель новой структуры Андрей Коротков заверял, что комитет будет привлекать к административной ответственности хозяев самовольно размещенных элементов благоустройства (ларьки, автолавки и летние кафе). За год работы в ведение ККИ перешел Центр повышения эффективности использования госимущества, а сам комитет получил право не только штрафовать нарушителей, но и сносить самострой, не обращаясь предварительно в суд. За прошедший год ККИ провел рейды в ряде районов города, демонтировал несколько веранд и павильонов, в том числе принадлежащих добросовестным арендаторам, а также несколько парковок и ларьков с продуктами питания. И все же, проведенные мероприятия не смогли ощутимо снизить количество нелегалов в городе, горожане по прежнему сообщают о торговле около метро, несанкционированных ярмарках и неуловимых автолавках с едой.



Как полагает Александр Виноградов, причина неэффективности имущественных структур Смольного в коррупционной составляющей. К примеру, за ярмарку в Невском районе, когда в течение 10 дней торговали более 100 палаток без лицензии, чиновники положили себе в карман около 4 миллионов рублей. Карьера того же руководителя ККИ Андрея Короткова вызывала немало сомнений среди экспертов, которым казался подозрительным такой стремительный взлет никому ранее не известного чиновника их Москвы.

Общественники убеждены, что необходимо усилить контроль над владельцами торговых павильонов: фамилии нелегальных предпринимателей следует заносить в официальный «черный список», штрафы за незаконную торговлю необходимо увеличивать, а товар изымать на месте. На практике же пока больше давления со стороны властей испытывают лишь добросовестные предприниматели.