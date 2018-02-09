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» » Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала

Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала

Проект предусматривает строительство участка, который пройдет в Приозерском районе Ленинградской области.

Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение.

А-121 - автомобильная дорога общего пользования федерального значения, которая соединяет Санкт-Петербург с карельским городом Сортавала и стыкуется с трассой Р-21 «Кола» в районе поселка Пряжа.

В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, проводятся работы на участке трассы длиной 17,411 км, расположенном на западном побережье Ладожского озера в пределах территории Приозерского района Ленинградской области.

Работы будут выполнены в три этапа, каждый из которых представляет собой самостоятельный пусковой комплекс. На первом этапе будет построен новый участок дороги длиной 15895 метров. Второй этап предусматривает реконструкцию более 1500 метров дорожного полотна. На третьем этапе на всем протяжении участка трассы будет установлена автоматизированная система управления дорожным движением. Проект также предусматривает строительство мостов, путепроводов, эстакад и шести автобусных остановок с карманами для заезда автобусов, посадочными площадками и павильонами.
Источник: Главгосэкспертиза
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