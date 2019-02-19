Сергей Бунтман извинился перед болельщиками «Зенита»

Наблюдатели сразу отметили: «Газпром» имеет прямое отношение и к радиостанции «Эхо Москвы», и к футбольному клубу «Зенит». Поэтому слова журналиста «Эха» Сергея Бунтмана, прозвучавшие в эфире программы «Футбольный клуб», удивили очень многих. Одним из них оказался Михаил Боярский: народный артист РСФСР предположил скорый закат карьеры Бунтмана.

«Питерец.ру» не станет приводить скандальные слова Бунтмана про «Зенит», а вот извинение заместителя Алексея Венедиктова процитировать нужно. Вот что сообщил Бунтман:

«В прошлой передаче я тут выступил, и выступление моё носило совершенно омерзительный характер. Это было не просто непрофессиональное выступление – это было анти-профессиональное выступление… Я хочу принести свои извинения болельщикам «Зенита», а также вообще всем слушателям…»

Не остались в стороне и политические активисты. Известный неокоммунист Сергей Малинкович предложил Бунтману «проставиться» перед игроками «Зенита». Впереди у команды Сергея Семака – важный матч в Лиге Европы с турецким «Фенербахче», которому «Зенит» проиграл на выезде со счётом 0:1.