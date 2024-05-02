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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина убил знакомого парня из травмата

В Ленобласти мужчина убил знакомого парня из травмата

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве

Накануне ночью, 1 мая 2024 года около 02 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 34-летний мужчина, который рассказал стражам порядка о том, что возле дома 32 в садовом товариществе в деревне Островки Всеволожского района на него нападает знакомый.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали самого заявителя о нападении.
Его подозревают в том, что в ходе внезапно возникшего конфликта на фоне совместного распития спиртных напитков произвел выстрел из своего незарегистрированного травматического пистолета «Оса» в область груди своему 21-летнему знакомому.
Молодой человек от полученного ранения скончался на месте происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район огнестрельное ранение убийство
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