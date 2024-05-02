В Петербурге поймали налетчика на шиномонтаж в Московском районе

Днем 30 апреля 2024 года, около 12 часов 20 минут в полицию Московского района обратился 32-летний совладелец шиномонтажной мастерской, сообщивший о том, что в помещении мастерской бывший сотрудник под угрозой применения насилия открыто похитил пневматический гайковерт «Джонсвей», стоимостью 15 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром, 1 мая 2024 года около 08 часов 30 минут возле дома 22 по проспекту Художников сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 28-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.