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» » «Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...

«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...

0
17
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Шансы на продолжение борьбы в турнире у «Зенита» хорошие, несмотря на второе подряд поражение.

Играть с «Валенсией» пришлось без Сергея Карасёва, что сделало задачу победить архисложной. «Зенит» регулярно участвует в Еврокубке, но «Валенсия» в прошлом сезоне выступала в Евролиге (не слишком удачно).

«Питерец.ру» ознакомился с протоколом матча: испанский клуб выиграл первую и третьи четверти, итоговый счёт – 97:89 в пользу «Валенсии». Защита команды Василия Карасёва снова не сдюжила: в прошлом туре пропустили 102 очка от «Доломити-Энергии» и проиграли.

Лучшими у «Валенсии» в игре с «Зенитом» стали ван Россом и Томас – по 24 очка полезности. Центровой Дублевич набрал 12 очков и сделал 5 подборов. У нашей команды лучшим стал отлично попадавший с игры Джален Рейнольдс (21 очко). Миллер-Макинтайр раздал партнёрам 9 результативных передач, но смазал все 4 броска из-за дуги.

Запутал ситуацию в группе С  «Партизан», сенсационно обыгравший в гостях «Виллербан». До этого французская команда дома не проигрывала вообще, выдав по ходу турнира пятиматчевую победную серию. Именно с «Виллербаном» (другое название этого клуба – АСВЕЛ) «Зенит» сыграет заключительный матч группового турнира 19 декабря на своём паркете.

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