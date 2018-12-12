«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...

Играть с «Валенсией» пришлось без Сергея Карасёва, что сделало задачу победить архисложной. «Зенит» регулярно участвует в Еврокубке, но «Валенсия» в прошлом сезоне выступала в Евролиге (не слишком удачно).

«Питерец.ру» ознакомился с протоколом матча: испанский клуб выиграл первую и третьи четверти, итоговый счёт – 97:89 в пользу «Валенсии». Защита команды Василия Карасёва снова не сдюжила: в прошлом туре пропустили 102 очка от «Доломити-Энергии» и проиграли.

Лучшими у «Валенсии» в игре с «Зенитом» стали ван Россом и Томас – по 24 очка полезности. Центровой Дублевич набрал 12 очков и сделал 5 подборов. У нашей команды лучшим стал отлично попадавший с игры Джален Рейнольдс (21 очко). Миллер-Макинтайр раздал партнёрам 9 результативных передач, но смазал все 4 броска из-за дуги.

Запутал ситуацию в группе С «Партизан», сенсационно обыгравший в гостях «Виллербан». До этого французская команда дома не проигрывала вообще, выдав по ходу турнира пятиматчевую победную серию. Именно с «Виллербаном» (другое название этого клуба – АСВЕЛ) «Зенит» сыграет заключительный матч группового турнира 19 декабря на своём паркете.