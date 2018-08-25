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«Ливерпуль» стал лидером чемпионата Англии

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.skysports.com
Команда Клоппа и Салаха стартовала с трёх побед и возглавила таблицу АПЛ.

Несмотря на очень уверенную победу «Манчестер Сити» в прошлом чемпионате Англии, в этом сезоне у «Горожан», «Челси» и «Тоттенхэма» усилился конкурент. Речь – о «Ливерпуле» Юргена Клоппа, который в минувшем сезоне дошёл до финала Лиги Чемпионов.

Летом «Ливерпуль» решил свою главную кадровую проблему – вратарскую. В Англию перебрался основной вратарь сборной Бразилии Аллисон Бекер (на фото). Результаты не заставили себя ждать – 0 пропущенных мячей за первые 3 матча нового сезона АПЛ.

Сегодня «Ливерпуль» не без труда победил «Брайтон» (1:0). Победный гол забил полностью восстановившийся от лигочемпионского повреждения Мохаммед Салах. «Питерец.ру» заметил, что у Клоппа есть основная обойма игроков и выходящие со скамейки резервисты. В первых матчах сезона у показавшего 100%-ный результат «Ливерпуля» выделялись Аллисон, ван Дейк, Милнер, Мане и Салах. Бразилец Фирмино пока голов в чемпионате не забил (в сезоне – 2017/2018 участник чемпионата мира в России забил в АПЛ 15 голов, Салах – 32).

Догнать набравший 9 очков «Ливерпуль» могут «Челси», «Тоттенхэм» и «Уотфорд».
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