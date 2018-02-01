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» » На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу

На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.1tvnet.ru
Убедительная победа в третьем сете со счётом 6:1 позволила чешской теннисистке Петре Квитовой пройти дальше.

Во встрече второго круга на Центральном корте сошлись Петра Квитова из Чехии и представительница Румынии Ирина-Камелия Бегу. Обе теннисистки на петербургском турнире не «посеяны». 27-летняя Квитова сейчас пытается вернуть былую форму, и каждая победа для неё важна.

В первом сете чешской спортсменке хватило одного брейка, чтобы взять партию. Поведя 4:1, Квитова довела стартовый сет до победы со счётом 6:3. Но Бегу не собиралась сдаваться. Вторая партия прошла под диктовку румынки и продолжалась всего 7 геймов. Бегу выиграла сет со счётом 6:1, и борьба должна была начаться заново.

Но Квитова нанесла сопернице нокаутирующий удар именно в третьем сете, поведя 5:0. При этом безнадёжном для себя счёте Бегу смогла взять свою подачу в 6-м гейме, но уже следующий гейм стал финальным. Выиграв со счётом 6:3, 1:6, 6:1, Квитова попала в четвертьфинал. Соперницей чешки на этом этапе турнира будет Елена Остапенко из Латвии. Чемпионка Roland Garros начала играть со второго круга, в котором победила вернувшуюся в профессиональный теннис Веру Звонарёву.
Все по теме: теннис
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