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Первый раунд Кубка Гагарина оказался скучным?

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Статистики уже подсчитали, что впервые в истории КХЛ не было сыграно ни одного седьмого матча в сериях 1/8 финала.

Любители хоккея недовольны: интриги в завершившихся восьми сериях плей-офф было меньше, чем хотелось бы. «Питерец.ру» ожидал, что «Торпедо» и «Салават Юлаев» не только навяжут серьёзную борьбу в своих сериях, но и пройдут дальше. «Барыс» оказался единственной командой, которая смогла пройти дальше, начав серию в гостях. А уж преимущество СКА над «Витязем» было просто гигантским, о чём красноречиво говорит разница шайб.

Эксперты видят выход в отказе от деления КХЛ на конференции. Ведь лидеры Запада и Востока – СКА, ЦСКА, «Магнитка», «Авангард» и «Ак Барс» - играют в плей-офф с командами из своей конференции. А если бы ещё до финала состоялась серия СКА и «Металлурга» (Мг) или ЦСКА и «Авангарда», это повысило бы уровень борьбы. А при нынешней системе очень уж многое решает глубина состава. Пример: стоило получить травмы Даугавиньшу и Галузину, и торпедовская атака сразу же стала значительно менее опасной.

Когда из восьми стоявших выше в турнирной таблице клубов во второй раунд выходят семь – как здесь говорить о «равных шансах. Нет интриги – меньше зрительского интереса к Лиге.
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