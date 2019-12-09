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Питерец.ру » Культура » Спектакль «Неизвестный друг»

Спектакль «Неизвестный друг»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Visit Peterburg
«Неизвестный друг» по рассказу в письмах И. Бунина

Четырнадцать писем неизвестной и безымянной женщины безымянному «знаменитому» литератору.

Из этой истории режиссер-постановщик Валерий Галендеев вместе с Ксенией Раппопорт и Полиной Осетинской сделали полуторачасовой шедевр, бриллиант тончайшей работы, изысканный и безупречный.

Две ослепительно красивые и чувственные, аристократичные и умные, обворожительные и безупречно элегантные, с изящным, ненавязчивым намеком на эпоху одетые, женщины присутствуют на сцене одновременно. Между ними явственно ощущается родство душ, отношения к жизни, схожесть судеб…

История любви, оставшаяся без отклика, от ее робкого начала до почти трагедийного финала, сыгранная с виртуозным мастерством и подлинным чувством, так понятна каждому, хоть однажды любившему, что катарсис неизбежен. И если вы любите театр, то идите и смотрите.

14 и 15 декабря 2019
Санкт-Петербургская академическая Филармония им. Д.Д. Шостаковича
Малый зал, в 20:00

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Источник: неизвестныйдруг.рф
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