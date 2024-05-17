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На путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют полосу движения в направлении Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 24 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении с проспектом Энгельса будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 21 по 26 мая будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Управление обращает внимание на то, что данные работы должны были выполняться одновременно с работами по замене деформационного шва в период с 10 по 30 апреля, но в связи с ухудшением погодных условий были перенесены на вторую половину мая. Работы по замене деформационного шва и работы по ликвидации колейности по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область были выполнены в срок» - добавил Пузыревский.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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