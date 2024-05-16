ента новостей

17:21
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
17:18
На Старо-Петергофском проспекте иномарка сбила 12-летнего мальчика
17:13
На трассе «Кола» в ДТП погиб пассажир «Лады Ларгус»
17:09
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю девочку
17:06
На Крестовском острове в ДТП пострадал мотоциклист
17:01
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 82-летнюю женщину с Гражданского проспекта
16:56
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Тихорецкого проспекта
16:52
В Мурино поймали подозреваемого в обмане 78-летней пенсионерки на улице Белы Куна
16:48
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане 91-летней пенсионерки
13:42
В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов
13:38
На развязке КАД с Пискаревским проспектом перекроют семь съездов
12:42
В Петербурге открылись две выставки, посвящённые петербургскому парламентаризму
10:28
Иноагенты не смогут участвовать в выборах
10:07
GloraX приходит в Петербург
09:45
В Петербурге стартовал Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест»
09:27
В Кингисеппе подросток погиб при падении с 13-го этажа
09:22
Данные россиян будут обезличивать
09:14
Мошенники заманивают пенсионеров в ловушку, пообещав перерасчет пенсии
08:18
В поселке им. Морозова в ДТП погиб мотоциклист
02:34
«Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти в ответном матче Кубка России: в ходе матча тяжёлую травму получил армейский вратарь Тороп
15:48
В Петербурге открывается новый сезон «Поющих мостов»
14:35
В Приозерском районе обновится участок трассы в сторону Коробицыно
14:30
В Госдуме предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в киберпреступность
11:13
Полицейские поймали подозреваемого в убийстве мужчины в поселке Гладкое
11:07
В Купчино «Лада Ларгус» сбила 7-летнего мальчика
11:01
В Петербурге поймали пироманов спаливших «Приору» на Светлановском проспекте
10:33
Минцифры России намерено повысить квалификацию выпускников ИТ-вузов
09:58
Ветеранам ВОВ увеличат выплаты
09:46
Закрытие троллейбусного движения по мосту Александра Невского
09:39
Академия СКА приглашает на «День хоккея»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу

0
5
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 17 по 20 мая будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, а по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 43 по 45 километр, в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-04-2023, 12:06
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
15-03-2024, 10:28
На участке внутреннего кольца КАД перекроют одну полосу движения
2-05-2021, 20:32
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
20-03-2022, 15:54
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
22-03-2024, 13:37
На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
12-04-2021, 19:28
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

0
25
Сегодня, 17:18
На Старо-Петергофском проспекте иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
30
Сегодня, 17:13
На трассе «Кола» в ДТП погиб пассажир «Лады Ларгус»
0
30
Сегодня, 17:09
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю девочку
0
29
Сегодня, 17:06
На Крестовском острове в ДТП пострадал мотоциклист
Наверх