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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» сыграл вничью с «Арсеналом» и отстаёт от «Сокола» на очко, рискуя вылететь из ФНЛ по итогам сезона

«Ленинградец» сыграл вничью с «Арсеналом» и отстаёт от «Сокола» на очко, рискуя вылететь из ФНЛ по итогам сезона

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Не удалось одержать столь важную победу, и теперь «Ленинградец» рискует не выбраться из зоны вылета.

Для футбольного клуба «Ленинградец», представляющем во втором по значимости дивизионе российского футбола Ленинградскую область (за ФНЛ закрепилось ироничное прозвище «лучшая лига мира»), может по итогам сезона вылететь во вторую лигу. В очередном матче играющий во втором круге откровенно слабо «Ленинградец» встречался с тульским «Арсеналом». Туляки сейчас ведут борьбу за попадание в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в сезоне – 2024/2025, и команде Александра Сторожука оппонирует в этом московская «Родина».

А вот «Ленинградцу» приходится решать совсем другие задачи: не распрощаться бы с первой лигой после завершения текущего сезона.

После точного удара Романа Кудрявцева на 12-й минуте команда Максима Астафьева вела в счёте до самого перерыва, но умудрилась пропустить классический «гол в раздевалку», автором которого в составе «канониров» стал Гелоян. Счёт 1:1 означает, что «Ленинградец» упустил прекрасную возможность опередить «Сокол» и вылезти из «болота» турнирной таблицы ФНЛ. Саратовцы в 32-м туре обыграли «Тюмень» и набрали 32 очка, расположившись на спасительном 15-м месте (у «Ленинградца» – на очко меньше). На финише «Ленинградец» сыграет с «Нефтехимиком» (20 мая в гостях) и «Торпедо» (25 мая).


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