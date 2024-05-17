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Питерец.ру » Общество » Беглов о семейном чтении

Беглов о семейном чтении

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gov.spb.ru
Глава Петербурга высказался в пользу возрождения семейного чтения

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов затронул тему семейного чтения. По словам петербургского градоначальника, эту традицию необходимо возрождать. Нужно, чтобы книги занимали важное место в жизни семьи.

Александр Дмитриевич выразил сожаление, что традиции семейного чтения были утрачены. Однако нужно находить способы решения данной проблемы, причем делать это необходимо именно сейчас.

Беглов также подчеркнул, что 2024 год назван президентом годом семьи. Именно семья находится в центре нашего общества, поэтому нужно делать все возможное для поддержки семей с детьми. Петербург ведет активную работу в данном направлении, ведь в семьях СПб воспитывается 900 тыс. детей, причем каждый 5 из них – в многодетной.

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