В Петербурге поймали участников драки в магазине на Бухарестской улице

Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 18 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о драке, происходящей в магазине на Бухарестской улице дом 30 между охранником и тремя неизвестными.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 58-летний охранник пытался задержать группу людей, ранее совершавших кражи из магазинов этой же сети.

Позднее, около 18 часов 40 минут возле дома 32 по Бухарестской улице этот же наряд полиции по подозрению в причастности к инциденту задержал троих 20-летних молодых людей без определенных занятий.

На двоих доставленнных в отдел полиции были составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Третьего поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.