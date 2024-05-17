На Московском шоссе неизвестный на электросамокате сбил женщину

Накануне поздним вечером, 16 мая 2024 года около 23 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация из медучреждения о том, что к ним за помощью самостоятельно обратилась 33-летняя жительница Кировского района.

Женщина рассказала врачам, что около 18 часов 30 минут ее сбил неизвестный на электросамокате возле дома 13 по Московскому шоссе.

У пострадавшей диагностировали перелом свода и основания черепа, ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по факту наезда водителя электросамоката на петербурженку на Московском шоссе по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Полицейскими приняты меры к розыску водителя электросамоката.



