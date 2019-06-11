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Лекция «22 июня 1941 года. Как началась война»

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82
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится лекция «22 июня 1941 года. Как началась война».

22 июня в 16.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится лекция «22 июня 1941 года. Как началась война».

Перед слушателями выступит сотрудник музея городской скульптуры, научный сотрудник отдела музея-памятника Нарвские Триумфальные ворота Андрей Кулик.

…Первый день войны вошёл в нашу историю как начало великого испытания. Течение тысяч жизней резко изменилось. Война стала ужасающей неожиданностью для обычных людей. Летом 1941 года граждане нашей страны оказались в состоянии потерянности и страха перед неизвестностью. Одни не представляли, что делать во время войны, растерянность влекла за собой панику. Другие проявляли мужество и шли записываться добровольцами, чтобы отстоять свою Родину или организовывали эвакуацию, точки местной обороны, санитарные пункты.
С помощью писем, дневников и документов слушатели попытаются понять, как обычные люди относились к войне:
• какие мнения о войне царили в обществе,
• кто и почему был рад войне,
• как разные социальные группы отреагировали на события.
На лекции обсудят и другую сторону событий - что удивило и потрясло немецких солдат в Советском Союзе.

Вход на лекцию свободный.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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