22 июня в 16.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится лекция «22 июня 1941 года. Как началась война».

Перед слушателями выступит сотрудник музея городской скульптуры, научный сотрудник отдела музея-памятника Нарвские Триумфальные ворота Андрей Кулик.

…Первый день войны вошёл в нашу историю как начало великого испытания. Течение тысяч жизней резко изменилось. Война стала ужасающей неожиданностью для обычных людей. Летом 1941 года граждане нашей страны оказались в состоянии потерянности и страха перед неизвестностью. Одни не представляли, что делать во время войны, растерянность влекла за собой панику. Другие проявляли мужество и шли записываться добровольцами, чтобы отстоять свою Родину или организовывали эвакуацию, точки местной обороны, санитарные пункты.

С помощью писем, дневников и документов слушатели попытаются понять, как обычные люди относились к войне:

• какие мнения о войне царили в обществе,

• кто и почему был рад войне,

• как разные социальные группы отреагировали на события.

На лекции обсудят и другую сторону событий - что удивило и потрясло немецких солдат в Советском Союзе.

Вход на лекцию свободный.