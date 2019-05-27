Концерт "Любовь-любовь-любовь"

Что такое любовь по-латиноамерикански? На этот вопрос ответят аргентинский тенор Карлос Д’Онофрио и петербургские музыканты-виртуозы: Владимир Кирасиров (гитара), Илья Филькенштейн (контрабас) и Даниил Рабовский.

Уникальное сочетание голоса цвета черного бархата и инструментального звучания, страстно-манящие мелодии. Голос тенора поет как прозрачная серебристая флейта, а время от времени как густая сочная виолончель.

Рояль Рабовского, в свою очередь, искрится, размышляет, смеется и плачет, а гитара Кирасирова — провоцирует, уговаривает и утешает. Артисты отложили в сторону аспекты интерпретации головокружительной сложности партитур, чтобы сосредоточиться на передаче историй танго, болеро и других исполняемых песен.

Концерт пройдет во FREEDOM Music Hall, на Казанская, 7. Необычное сочетание современной музыки в окружении классических интерьеров сделает этот вечер еще более ярким и запоминающимся.

Билеты: timepad.ru

Начало в 20:00 (продолжительность концерта 1ч и 30 мин.)

Казанская, 7 (БЦ Дворец Кваренги)