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» » Концерт "Любовь-любовь-любовь"

Концерт "Любовь-любовь-любовь"

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Что такое любовь по-латиноамерикански?

Что такое любовь по-латиноамерикански? На этот вопрос ответят аргентинский тенор Карлос Д’Онофрио и петербургские музыканты-виртуозы: Владимир Кирасиров (гитара), Илья Филькенштейн (контрабас) и Даниил Рабовский.

Уникальное сочетание голоса цвета черного бархата и инструментального звучания, страстно-манящие мелодии. Голос тенора поет как прозрачная серебристая флейта, а время от времени как густая сочная виолончель.

Рояль Рабовского, в свою очередь, искрится, размышляет, смеется и плачет, а гитара Кирасирова — провоцирует, уговаривает и утешает. Артисты отложили в сторону аспекты интерпретации головокружительной сложности партитур, чтобы сосредоточиться на передаче историй танго, болеро и других исполняемых песен.

Концерт пройдет во FREEDOM Music Hall, на Казанская, 7. Необычное сочетание современной музыки в окружении классических интерьеров сделает этот вечер еще более ярким и запоминающимся.

Билеты: timepad.ru
Начало в 20:00 (продолжительность концерта 1ч и 30 мин.)
Казанская, 7 (БЦ Дворец Кваренги)

Источник: FREEDOM Music Hall
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