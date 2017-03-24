Концерт "Мумий Тролль" в Петербурге

Трудно поверить, что у известной музыкальной группы, участника Евровидения 2001 г. знаменательная дата - уже 20 лет как «Мумий Тролль» выпустил свой дебютный альбом «Морская». Эту дату группа ознаменует концертами в 3 городах России. Открыл музыкальное шествие Петербург. 21 марта мероприятие состоялось в Ледовом Дворце. 29 и 30 марта 2 концерта прогремят в столице России. Четвертого августа «Мумий Тролль» порадует жителей Владивостока.

Историческая справка – альбомный релиз "Морская" прошел 24.04.1997 г. Альбом вышел из-под пера певца и продюсера Ильи Лагутенко в столице Великобритании, в 1996 году. Альбом получил тогда критику. Львиная доля компаний звукозаписи отказалась от выпуска «Морской», назвав детище Лагутенко «неформатом».

12 место на Евровидении само собой, не порадовало поклонников «Мумий Тролля» и отчасти подтвердило настрой фирм звукозаписи. Однако время внесло свои коррективы. На радиоволнах композиции из этого альбома появились 20 лет назад. А уже в 2007 году издание ROLLING STONE внесло песню «Утекай» в сорок композиций, что изменили мир.





