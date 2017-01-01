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» » В Царское Село возвращают по крупицам Рафаэлевский сервиз

В Царское Село возвращают по крупицам Рафаэлевский сервиз

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Пополнилась коллекция фарфора музея-заповедника "Царское Село"

«Царское село» - музей, который просто поражает посетителей богатством своих коллекций. Каждый раз они пополняются все новыми экземплярами, которые смело можно отнести к мировому наследию.
И в музей снова попали новые экспонаты, на этот раз дополнив собой коллекцию фарфора. Эти предметы действительно чрезвычайные: тарелочка и икорница со знаменитого сервиза Рафаэлевских, который является одним из самых известных парадных ансамблей в мире.
Эти замечательные предметы были недавно приобретены музеем на всемирно известном аукционе Bonhams, который проходил в Лондоне. До этого у коллекции музея были два предмета с сервиза, а теперь их количество составляет четыре единицы.
Дирекция музея «Царское село» очень довольна данной покупкой. Ведь этот сервиз был произведен специально для музейной коллекции,, однако так в нее и не попал. И вот понемногу ансамбль все-таки пополняется этими замечательными изделиями. А так, как эти предметы на аукционах выставляются редко, обладание ими - вещь очень почетна.
Росписи на предметах были сделаны по мотивам Лоджий Рафаэля в Ватикане.
Это очень сложное декорирование, которое требовало незаурядного мастерства и фантазии. В каждом миллиметре ощущается неимоверное мастерство керамиста-художника, который благодаря всевозможным градациям и декоративным приемам выполнил столь сложную технику. Именно поэтому данный вещи чрезвычайно уникальные и заслуживают внимания посетителей.
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