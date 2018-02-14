Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей

В рамках «Недели российского бизнеса» состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Инновационный бизнес-навигатор», который проводят Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП), ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школа РСПП. Победители конкурса получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов в размере 1 млн рублей, а также получили возможность вступить в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.
Предприниматель Алексей Селезнев из Ленинградской области с проектом по производству школьной формы и детской одежды стал одним из обладателей главного приза: «У нас швейное производство, мы занимаемся пошивом школьной формы, разрабатываем новую торговую марку
Победители получили призы из рук Президента РСПП Александра Шохина, Президента Бизнес-школы РСПП, Генерального директора Фонда по поддержке социальных проектов Евгении Шохиной и Генерального директора ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергея Слипченко.
В своём приветственном слове Александр Шохин поблагодарил всех руководителей предприятий малого и среднего бизнеса за участие в конкурсе: «Сегодня мы завершаем многомесячный цикл, связанный с реализацией проекта поддержки малого бизнеса «Инновационный бизнес-навигатор». Благодаря этому проекту мы можем сказать, что помогаем бизнесу, лоббируем его интересы, форматируем его. Наши сегодняшние победители – это лучшее доказательство того, что к нам народ тянется».
Евгения Шохина подчеркнула, что все участники «Инновационного бизнес-навигатора» отметили, что для них самым значимым в проекте явилось обучение. «Действительно, за 5 лет Бизнес-школа доказала свой профессионализм. Мы были рады поработать с такими крупными организациями, как «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и РСПП».
Цель проекта «Инновационный бизнес-навигатор» – создать основу для экономической стабильности российских предприятий, усилить их конкурентоспособность и стимулировать развитие соответствующих отраслей путём обучения предпринимателей. Проект призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса. Компании-участники проекта получили профессиональную помощь в разработке бизнес-планов и в создании оптимальных условий для их устойчивого развития. А главное, получили возможность пройти обучение в Бизнес-школе РСПП, где приобрели знания от профессионалов в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, психологии и политологии.