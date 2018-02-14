ента новостей

22:07
Оздоев и Набиуллин скоро могут оказаться в «Зените»
18:17
В Петербурге пройдет молодежное военно-патриотическое мероприятие
18:02
Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде
14:48
В Кировском районе Петербурга задержан педофил
14:41
В Приморском районе ограбили АЗС
14:33
Проект строительства фондохранилища Эрмитажа
14:29
Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей
09:53
Переоснащение метрополитена
01:27
1/8 Лиги Чемпионов началась ничьей в Турине между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом»
21:49
«Реджо-Эмилия» – проходимый барьер для баскетбольного «Зенита»
16:56
«Сретенский бал» в залах Константиновского дворца
12:45
В Петербурге две пенсионерки пострадали от мошенников
12:35
В Ленобласти задержали двоих угонщиков
07:18
Добыча алмазов
01:11
Депутаты ЗАКСа увековечат память композитора Успенского и учёного Алексеева
17:57
День Всех Влюбленных в Музее Фаберже
17:10
Выставке петербургского художника Леонида Строганова
15:27
Более 4 тысячи отделений Почты России стали доступны для людей с инвалидностью
15:25
Студенты Петербурга узнали, как построить инженерную карьеру
15:20
В Ленобласти ограблен мясной магазин
15:16
В Московском районе ограбили квартиру
13:53
Алексей Мишин не доволен серебряными медалями в командном первенстве
06:16
Каникулы перенесут?
22:32
Сергей Бабурин побывал в Санкт-Петербурге
23:22
Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге
15:12
Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала
12:53
В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова
12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
12:27
В Красном Селе обокрали пожилую женщину
12:22
В Приморском районе с поличным задержали "карманника"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей

Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей

0
85
Автор: Станислав Котов
0
Фото:
vk.com
Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей на развитие бизнеса

В рамках «Недели российского бизнеса» состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Инновационный бизнес-навигатор», который проводят Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП), ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школа РСПП. Победители конкурса получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов в размере 1 млн рублей, а также получили возможность вступить в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.

Предприниматель Алексей Селезнев из Ленинградской области с проектом по производству школьной формы и детской одежды стал одним из обладателей главного приза: «У нас швейное производство, мы занимаемся пошивом школьной формы, разрабатываем новую торговую марку

«Конструкторское бюро школьной формы "Класс будущего"». О конкурсе мы узнали на семинаре, который проводил Центр поддержки предпринимательства Ленинградской области, где присутствовали директор регионального объединения Ленинградской области Габитов А.Ф. и представитель бизнес-школы РСПП Тихонов Д.М. Мы планируем потратить выигрыш на приобретение оборудования для создания новых рабочих мест, закупку материалов и на регистрацию товарной марки», – прокомментировал Алексей.

Победители получили призы из рук Президента РСПП Александра Шохина, Президента Бизнес-школы РСПП, Генерального директора Фонда по поддержке социальных проектов Евгении Шохиной и Генерального директора ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергея Слипченко.

В своём приветственном слове Александр Шохин поблагодарил всех руководителей предприятий малого и среднего бизнеса за участие в конкурсе: «Сегодня мы завершаем многомесячный цикл, связанный с реализацией проекта поддержки малого бизнеса «Инновационный бизнес-навигатор». Благодаря этому проекту мы можем сказать, что помогаем бизнесу, лоббируем его интересы, форматируем его. Наши сегодняшние победители – это лучшее доказательство того, что к нам народ тянется».

«Проект «Инновационный бизнес-навигатор», который мы осуществляем с Бизнес-школой РСПП при поддержке РСПП – это пример того, как крупный бизнес может способствовать решению важных социальных задач, стоящих перед обществом. Развитие малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день является также одним из таких приоритетных направлений, и мы рады, что наш проект позволил представителям малого и среднего бизнеса из пяти регионов России не только получить стартовый капитал на реализацию своих смелых идей, но, что более важно, пройти курс качественного бизнес-образования и получить квалифицированную поддержку в разработке бизнес-планов для своих предприятий. Осуществление этого проекта – это реальная своевременная помощь российскому предпринимательскому сообществу и, в то же время, работа на перспективу, создающая крепкий фундамент для повышения конкурентоспособности, создания рабочих мест и устойчивого развития экономики в России», – рассказал Сергей Слипченко.

Евгения Шохина подчеркнула, что все участники «Инновационного бизнес-навигатора» отметили, что для них самым значимым в проекте явилось обучение. «Действительно, за 5 лет Бизнес-школа доказала свой профессионализм. Мы были рады поработать с такими крупными организациями, как «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и РСПП».

Цель проекта «Инновационный бизнес-навигатор» – создать основу для экономической стабильности российских предприятий, усилить их конкурентоспособность и стимулировать развитие соответствующих отраслей путём обучения предпринимателей. Проект призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса. Компании-участники проекта получили профессиональную помощь в разработке бизнес-планов и в создании оптимальных условий для их устойчивого развития. А главное, получили возможность пройти обучение в Бизнес-школе РСПП, где приобрели знания от профессионалов в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, психологии и политологии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

25-12-2017, 14:25
Оформление недвижимости доступно в бизнес-офисах МФЦ
22-08-2017, 16:33
Новый офис «МФЦ для бизнеса» начал работу в Гатчине
25-04-2015, 08:52
Награждение молодых дарований, изображающих в своих творениях спорт
9-07-2013, 14:28
В Ленобласти фермерам дадут бюджетные гранты
26-02-2013, 07:19
В Культурном центре ГУ МВД России назвали победителей конкурса «СуперКоп-2013»
24-12-2012, 16:25
Фермеры ленинградской области получили гранты на развитие своих проектов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
277
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
233
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
377
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
256
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх