Победитель конкурса «Инновационный бизнес-навигатор» из Ленинградской области получил 1 млн рублей

В рамках «Недели российского бизнеса» состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Инновационный бизнес-навигатор», который проводят Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП), ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школа РСПП. Победители конкурса получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов в размере 1 млн рублей, а также получили возможность вступить в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.

Предприниматель Алексей Селезнев из Ленинградской области с проектом по производству школьной формы и детской одежды стал одним из обладателей главного приза: «У нас швейное производство, мы занимаемся пошивом школьной формы, разрабатываем новую торговую марку

«Конструкторское бюро школьной формы "Класс будущего"». О конкурсе мы узнали на семинаре, который проводил Центр поддержки предпринимательства Ленинградской области, где присутствовали директор регионального объединения Ленинградской области Габитов А.Ф. и представитель бизнес-школы РСПП Тихонов Д.М. Мы планируем потратить выигрыш на приобретение оборудования для создания новых рабочих мест, закупку материалов и на регистрацию товарной марки», – прокомментировал Алексей.

Победители получили призы из рук Президента РСПП Александра Шохина, Президента Бизнес-школы РСПП, Генерального директора Фонда по поддержке социальных проектов Евгении Шохиной и Генерального директора ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергея Слипченко.

В своём приветственном слове Александр Шохин поблагодарил всех руководителей предприятий малого и среднего бизнеса за участие в конкурсе: «Сегодня мы завершаем многомесячный цикл, связанный с реализацией проекта поддержки малого бизнеса «Инновационный бизнес-навигатор». Благодаря этому проекту мы можем сказать, что помогаем бизнесу, лоббируем его интересы, форматируем его. Наши сегодняшние победители – это лучшее доказательство того, что к нам народ тянется».

«Проект «Инновационный бизнес-навигатор», который мы осуществляем с Бизнес-школой РСПП при поддержке РСПП – это пример того, как крупный бизнес может способствовать решению важных социальных задач, стоящих перед обществом. Развитие малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день является также одним из таких приоритетных направлений, и мы рады, что наш проект позволил представителям малого и среднего бизнеса из пяти регионов России не только получить стартовый капитал на реализацию своих смелых идей, но, что более важно, пройти курс качественного бизнес-образования и получить квалифицированную поддержку в разработке бизнес-планов для своих предприятий. Осуществление этого проекта – это реальная своевременная помощь российскому предпринимательскому сообществу и, в то же время, работа на перспективу, создающая крепкий фундамент для повышения конкурентоспособности, создания рабочих мест и устойчивого развития экономики в России», – рассказал Сергей Слипченко.

Евгения Шохина подчеркнула, что все участники «Инновационного бизнес-навигатора» отметили, что для них самым значимым в проекте явилось обучение. «Действительно, за 5 лет Бизнес-школа доказала свой профессионализм. Мы были рады поработать с такими крупными организациями, как «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и РСПП».

Цель проекта «Инновационный бизнес-навигатор» – создать основу для экономической стабильности российских предприятий, усилить их конкурентоспособность и стимулировать развитие соответствующих отраслей путём обучения предпринимателей. Проект призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса. Компании-участники проекта получили профессиональную помощь в разработке бизнес-планов и в создании оптимальных условий для их устойчивого развития. А главное, получили возможность пройти обучение в Бизнес-школе РСПП, где приобрели знания от профессионалов в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, психологии и политологии.