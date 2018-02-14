Развитие петербургского метро затрагивает несколько сфер. В последние годы мы видим, как происходит постепенное обновление подземки. Сейчас речь идет о переоснащении составов.

«Питерец.ру» сообщает, что на красной ветке метро Северной столицы появятся 8-вагонные составы. В настоящий момент размещен электронный аукцион на сайте госзакупок. Речь идет о предпроектных проработках. Стоимость контракта оценивается в 19,5 млн. руб. Заявки на участие принимаются до конца февраля.

Согласно документу, новые составы должны появиться на красной ветке к 2026 году. К этому времени необходимо выполнить все работы. Переоснащение метрополитена – долгий процесс, но работа в данном направлении должна начаться уже сейчас.