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Арбитражный суд Петербурга постановил взыскать задолженности по простому векселю

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ПитерТВ
Петербургская компания заплатит 71 миллион фирме с Виргинских островов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с ЗАО "Терийоки девелопмент" 71 миллион задолженности по простому векселю в пользу компании "Смешинг Холдинг Лимитед".

В ноябре 2015 года компании заключили соглашение, в соответствии с которым петербургская фирма обязалась передать коллегам с Виргинских островов простой процентный вексель (или несколько векселей) на общую сумму 71 322 313 рублей. Однако, несмотря на то, что "Смешинг Холдинг Лимитед" направила вексель к платежу в срок, петербургская компания так и не совершила оплату.

В июне прошлого года временно исполняющим обязанности нотариуса в Петербурге был совершен протест векселя в неплатеже.

Тогда виргинская компания направила еще одно уведомление об уплате петербургским коллегам той же суммы, но уже с процентами, которых накопилось 4 726 780 рублей (по соглашению 12% годовых). Претензия тоже осталась без ответа.

Компания "Терийоки девелопмент" направила в суд отзыв, где согласилась с исковыми требованиями. По решению суда, петербургская фирма заплатит в пользу "Смешинг Холдинг Лимитед" основной долг по простому векселю № 00001 от 12.11.2015 в размере 71 322 313,15 рублей, также проценты по векселю в размере 4 726 780,99 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей.
Источник: ПитерТВ
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