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Неочевидные признаки эпилепсии у ребенка

0
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Автор: Medicine2017
0
Фото:
pixabay.com
Ежегодно 26 марта отмечается «Фиолетовый день», или Всемирный день поддержки пациентов с эпилепсией.

Ежегодно 26 марта отмечается «Фиолетовый день», или Всемирный день поддержки пациентов с эпилепсией.
Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, вызванное нарушениями работы головного мозга из-за чрезмерной электрической активности нейронов и сопровождающееся периодически возникающими припадками . Причины возникновения эпилепсии не изучены до конца, наиболее частые внешние факторы – травмы головного мозга или перенесенные инфекции мозга. В большинстве случаев эпилепсия не наследуется, однако некоторые формы эпилепсии могут передаваться на генетическом уровне. ,
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эпилепсией болеют более 50 млн человек , часто она начинается в детском и подростковом возрасте. У 2/3 больных эпилептические приступы начинаются в возрасте до 20 лет .
Заболевание не всегда диагностируется сразу после проявления первых симптомов и может оставаться незамеченным, так как симптоматические проявления могут быть характерны для других болезней, а сами приступы могут проходить незаметно для родителей ребенка и окружающих.
Внешние проявления эпилепсии у ребенка могут быть разными: это зависит от того, в каком участке мозга возникает избыточная электрическая активность нейронов. При разных формах эпилепсии возможны следующие проявления, которые должны стать поводом для консультации с врачом:
• вздрагивание или застывание на месте;
• непроизвольные движения или нервный тик;
• судороги, которые вызваны подъемом температуры, или фебрильные судороги;
• пощипывания, покалывания или онемения половины лица или языка;
• отключение сознания, напряжение туловища и конечностей, подергивания туловища и конечностей;
• повторяющиеся с некоторой регулярностью галлюцинации, включающие в себя голоса, музыку, запахи, изображения;
• слабость в мышцах, включая те мышцы, которые задействованы при речи.
Как при любом заболевании, важно вовремя диагностировать эпилепсию и получить консультацию невролога, при необходимости пройти клиническое обследование. Своевременно начатое и правильно подобранное лечение может помочь остановить прогрессирование заболевания, уменьшить частоту приступов и значительно улучшить качество жизни ребенка.
Не стоит отчаиваться, если ребенку был поставлен диагноз эпилепсия. Многие родители чрезмерно тревожатся за ребенка, стремятся оградить его от любых физических активностей (спорта, игр на свежем воздухе) и изолировать от сверстников. Однако подобные действия могут навредить самооценке ребенка, сформировать ощущение собственной неполноценности и привести к социальной изоляции и плохой адаптации к жизни в обществе. Важно помнить, что при адекватном лечении более 70% пациентов с эпилепсией достигают стабильной ремиссии . Противосудорожные препараты, которые зарекомендовали свою эффективность в многолетней клинической практике, позволяют пациентам с эпилепсией вести полноценную активную жизнь. Очень важно придерживаться назначенного лечения.
«Необходимо понимать, что эпилепсия — это, в первую очередь, не психиатрическое, а неврологическое нарушение. Ребенок с данным диагнозом может жить полноценной жизнью, соблюдая рекомендации врача и придерживаясь необходимого лечения, — отмечает А.Ю. Котов, профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-невролог высшей квалификации, доктор медицинских наук — На сегодняшний день большое число пациентов социализированы, живут полноценной жизнью и ничем не отличаются от здоровых людей».
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