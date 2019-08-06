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Из чего делают фарш для пельмешек

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
© CC0
Пельмени - одно из универсальных блюд, которое очень легко готовиться. Существует много рецептов приготовления данного блюда. Здесь вы узнаете о традиционных и

Пельмени – блюдо универсальное. Его отличительная черта состоит в том, что готовить такое кушанье можно из чего угодно. Сейчас существуют тысячи рецептов ушек, среди которых не составит труда подобрать наиболее подходящий вариант для каждого.

Мясо

Традиционные ушки делают с мясной начинкой. При этом рецепт гласит, что чем больше сортов мяса использовалось, тем сочнее получится кушанье. В том числе, его могут делать из:

  • свинины;

  • говядины;

  • баранины;

  • оленины;

  • дичи и т. д.

В фарш также обязательно идет лук. Дополнительно можно добавить зелень и чеснок. Не бойтесь, экспериментируйте – меняйте соотношение различных филе, чтобы добиться непревзойденного вкуса.

Рыба

Еще один весьма распространенный вариант. Начинка получается более нежной и диетической. Кроме того, такое кушанье подойдет пескетарианцам и постящимся (если пост не строгий). Готовится все точно так, как и с мясом. Правда, нужно учитывать парочку нюансов:

  • пропускаем филе через мясорубку дважды, чтобы точно не осталось никаких косточек;

  • красную рыбу режем на небольшие кусочки – это позволит сохранить вкус и текстуру кушанья;

  • если фарш получается слишком сухим, можно добавить в него немного свиного сала.

Творог

Творожные ушки – отличный выбор для тех, кому не хватает кальция. При этом есть два варианта приготовления такого блюда:

  • сладкий (в этом случае творог идеально сочетается с сухофруктами);

  • соленый (стоит добавить в начинку немного зелени и приправ).

Так как фарш уже готов к употреблению, вариться блюдо будет достаточно быстро (секунд на 30-90 быстрее, чем в случае с мясными ушками).

Овощи и грибы

Тут ваша фантазия ничем не ограничена. В том числе, можно использовать лесные грибы, шампиньоны, капусту, картофель, лук, морковку, репу, а также различные их сочетания. Такое кушанье – это не только вкусно и питательно, кроме того, в нем будет содержаться еще и масса полезных витаминов.

Каши

Очень часто пельмени делают с гречневой или рисовой крупой, возможны и другие варианты. Как правило, кашу смешивают с грибами и овощами. Готовое блюдо получается очень сытным и питательным, даже нескольких ушек хватит, чтобы на несколько часов утолить голод.

Сладкие ушки

Готовить такое блюдо можно и в качестве десерта. Для этого в начинку отправляют:

  • ягоды;

  • фрукты;

  • шоколад.

Подаются пельмени в качестве десерта вместе со взбитыми сливками, медом или джемом.

На этом рецепты пельмешек не заканчиваются. Есть масса других способов приготовить оригинальное кушанье. Кроме того, можно заказать интересные пельмешки на сайте https://pelmeni.ru.com/menu. Среди десятков различных вариантов блюда вы точно подберете то, что придется вам по душе!

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