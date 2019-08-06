Из чего делают фарш для пельмешек

Пельмени – блюдо универсальное. Его отличительная черта состоит в том, что готовить такое кушанье можно из чего угодно. Сейчас существуют тысячи рецептов ушек, среди которых не составит труда подобрать наиболее подходящий вариант для каждого.

Мясо Традиционные ушки делают с мясной начинкой. При этом рецепт гласит, что чем больше сортов мяса использовалось, тем сочнее получится кушанье. В том числе, его могут делать из: свинины;

говядины;

баранины;

оленины;

дичи и т. д. В фарш также обязательно идет лук. Дополнительно можно добавить зелень и чеснок. Не бойтесь, экспериментируйте – меняйте соотношение различных филе, чтобы добиться непревзойденного вкуса.

Рыба Еще один весьма распространенный вариант. Начинка получается более нежной и диетической. Кроме того, такое кушанье подойдет пескетарианцам и постящимся (если пост не строгий). Готовится все точно так, как и с мясом. Правда, нужно учитывать парочку нюансов: пропускаем филе через мясорубку дважды, чтобы точно не осталось никаких косточек;

красную рыбу режем на небольшие кусочки – это позволит сохранить вкус и текстуру кушанья;

если фарш получается слишком сухим, можно добавить в него немного свиного сала. Творог

Творожные ушки – отличный выбор для тех, кому не хватает кальция. При этом есть два варианта приготовления такого блюда: сладкий (в этом случае творог идеально сочетается с сухофруктами);

соленый (стоит добавить в начинку немного зелени и приправ). Так как фарш уже готов к употреблению, вариться блюдо будет достаточно быстро (секунд на 30-90 быстрее, чем в случае с мясными ушками).

Овощи и грибы

Тут ваша фантазия ничем не ограничена. В том числе, можно использовать лесные грибы, шампиньоны, капусту, картофель, лук, морковку, репу, а также различные их сочетания. Такое кушанье – это не только вкусно и питательно, кроме того, в нем будет содержаться еще и масса полезных витаминов.

Каши

Очень часто пельмени делают с гречневой или рисовой крупой, возможны и другие варианты. Как правило, кашу смешивают с грибами и овощами. Готовое блюдо получается очень сытным и питательным, даже нескольких ушек хватит, чтобы на несколько часов утолить голод.

Сладкие ушки

Готовить такое блюдо можно и в качестве десерта. Для этого в начинку отправляют: ягоды;

фрукты;

шоколад.

Подаются пельмени в качестве десерта вместе со взбитыми сливками, медом или джемом.