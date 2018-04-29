Как выбрать лучший абсолютный возвратный фонд

Выбор успешного абсолютного возвратного фонда, являющийся инвестиционной стратегией, обычно управляемой менеджерами хедж-фондов, но которая приобрела силу среди некоторых поставщиков ПИФ, - это стремление, которое может представлять риски. Инвестиции также могут обеспечить надежную отдачу, недоступную в других местах, поскольку стратегия призвана хорошо работать во время спадов на финансовых рынках. Существуют способы определения наилучших абсолютных возвратных инвестиций. Эти методы включают в себя изучение исторических характеристик конкретного абсолютного возвратного фонда в дополнение к исследованию рисков и вознаграждений, и исследования стиля управления конкретной фирмы, которую вы рассматриваете.

Хедж-фонды не обеспечивают прозрачность в своих торговых стратегиях и даже производительности. Именно поэтому, возможно, необходимо иметь отношения с другими инвесторами хедж-фонда, чтобы узнать о тонкостях и недостатках конкретного фонда, в том числе об абсолютном возвратном фонде. Менеджер возвратного фонда использует сложные торговые стратегии, включающие деривативы, фьючерсы и опционы, например, и использует нетрадиционные методы, такие как короткие продажи или ставки так, что ценные бумаги будут снижаться по стоимости, подробнее читайте на http://capitalgains.ru/stati/chto-takoe-derivativy.html. Этот уровень изощренности делает еще более важным наличие избирательности при выборе абсолютного возвратного фонда.

Существуют базы данных хедж-фондов - услуги, которые обычно требуют некоторой абонентской платы, но которые дают представление о торговой деятельности инвестиционных фондов, в том числе хедж-фондов. Из этих данных вы можете узнать об инвестиционных комиссиях и возможной прибыли. Также могут быть сведения о минимальных инвестициях для ввода, например, в фонд абсолютного возврата. Эта информация может иметь жизненно важное значение для определения того, какой инвестиционный инструмент вам подходит, и можете начать поиск этих поставщиков услуг в Интернете.

В дополнение к хедж-фондам стратегия абсолютного возврата инвестиций может управляться менеджером взаимного фонда. Данный фонд будет использовать аналогичную торговую технику для хедж-фонда и будет стремиться генерировать доходность, достаточно щедрую во время рыночных спадов, чтобы компенсировать любые отстающие результаты в стратегии абсолютного возврата на восходящем рынке. Однако одно из ключевых различий заключается в том, что в некоторых правовых системах взаимные фонды обязаны представлять проспект в регулирующее агентство. В этом документе вы можете раскрыть исторические торговые модели, структуры сборов и инвестиционные стили, которые могут помочь вам сузить поиск абсолютного возвратного фонда.