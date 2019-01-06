Китайские кроссоверы Dongfeng AX7 – безупречное качество и надежность для российских дорог

Седаны, кроссоверы и полноценные внедорожники от китайских марок Chery, DW Hower, FAW, Zotye, Dongfeng, JAC давно пользуются популярностью среди россиян. Новые китайские машины можно купить по такой же цене, как подержанные японские или американские, поэтому первенство по продажам принадлежит именно китайцам. Ведь новые автомобили предпочтительны с точки зрения надежности и безопасности водителя и пассажиров.

Автосалон «Автостиль» в Санкт-Петербурге предлагает модель Dongfeng AX7, которая является собственной разработкой производителя. Комфортный кроссовер сочетает в себе отличную управляемость, безопасность, изысканность линий и стильный образ. Автомобиль был создан в сотрудничестве с известными дизайнерами, которые продумали малейшие детали образа. А электронная оснащенность и доступная стоимость обеспечили автомобилю лидерские позиции в бюджетном классе.

Технические параметры Dongfeng AX7

Кроссовер имеет классические черты, присущие автомобилям своего класса, однако также в нем имеются элементы спортивного стиля, такие как обвесы внизу кузова, легкосплавные диски, капот, плавно переходящий в мощную решетку радиатора. С техническими характеристиками можно ознакомиться на странице автосалона http://avtostyl.ru/newautos/ax7. Приведем основные из них:

мотор 2.0 от производителя PSA Peugeot Citroen, который работает на бензине с октановым числом от 95;

6-ступенчатый автомат Aisin AT6;

система Quickshift для мгновенного переключения передач;

независимая подвеска всех колес;

современные системы стабилизации и торможения.

Интерьер и экстерьер

Кузов выполнен из высокопрочной стали, автомобиль оснащен фарами прожекторного типа с максимально широкой областью распределения.

Интерьер выполнен из высококачественных материалов, обладает высокой степенью шумоизоляции, что обеспечивает максимальный комфорт внутри салона. Предусмотрен механизм складывания заднего сиденья, что увеличивает объем багажника.

В кроссовере для водителя организован комфорт в мелочах, удобство управления автомобилем в любых дорожных ситуациях. Панорамная камера и камера заднего вида позволяют водителю иметь полную информацию о ситуации на дороге благодаря круговому обзору. Автомобиль оснащен круиз-контролем, системой мультимедиа, управлением основными функциями с рулевого колеса. На российском рынке предлагается в двух комплектациях: Prestige 6AT и Luxury 6AT.

Автосалон «Автостиль» предлагает автомобили по выгодной стоимости или по программе Trade-in. Обеспечивается сервисное обслуживание и гарантия от производителя.