В Петербурге работник салона связи сливал за деньги данные абонентов

Вчера, 5 февраля 2025 года полицейские Петроградского района Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего жителя Мурино, подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Полиция установила, что с задержанным связались через мессенджер и предложили подработку – 1500 рублей за предоставление информации об интересующих «работодателя» абонентских номерах.

Являясь работником телекоммуникационной компании, мужчина имел доступ к указанной информации, и на такой заработок согласился. В торговой точке в доме 13/А по улице Большая Зеленина он копировал из базы данных компании сведения о владельцах абонентских номеров и передавал их третьим лицам.

Было выявлено 29 фактов передачи злоумышленником сведений об абонентских номерах.

Задержанный пояснил, он не знал, кому и зачем передает данные сведения, и никогда не интересовался этим вопросом у своего нанимателя.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.