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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге работник салона связи сливал за деньги данные абонентов

В Петербурге работник салона связи сливал за деньги данные абонентов

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали работника салона связи по подозрению в передаче данных о сотовых абонентах третьим лицам 

Вчера, 5 февраля 2025 года полицейские Петроградского района Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего жителя Мурино, подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации. 

Полиция установила, что с задержанным связались через мессенджер и предложили подработку – 1500 рублей за предоставление информации об интересующих «работодателя» абонентских номерах.                                                                                                                                                      

Являясь работником телекоммуникационной компании, мужчина имел доступ к указанной информации, и на такой заработок согласился.                                                                                                                                               В торговой точке в доме 13/А по улице Большая Зеленина он копировал из базы данных компании сведения о владельцах абонентских номеров и передавал их третьим лицам.

Было выявлено 29 фактов передачи злоумышленником сведений об абонентских номерах. 

Задержанный пояснил, он не знал, кому и зачем передает данные сведения, и никогда не интересовался этим  вопросом у своего нанимателя. 

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Источник: ГУ МВД
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