В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки

Сегодня днем, 5 февраля около 14 часов 40 минут в Киришском районе Ленинградской области на 225-ом километре трассы "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово" 42-летний мужчина, управляя автомашиной "ВАЗ 2114", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рефрижератором "Mitsubishi Fuso" под управлением 44-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия 42-летний водитель легковушки был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а его 39-летний пассажир скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.