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Питерец.ру » Происшествия » В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки

В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Киришском районе Ленобласти 

Сегодня днем, 5 февраля около 14 часов 40 минут в Киришском районе Ленинградской области на 225-ом километре трассы "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово" 42-летний мужчина, управляя автомашиной "ВАЗ 2114",  не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рефрижератором "Mitsubishi Fuso" под управлением 44-летнего мужчины. 

В результате дорожного происшествия 42-летний водитель легковушки был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а его 39-летний пассажир скончался на месте происшествия.  

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.                          

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Киришский район, ДТП
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