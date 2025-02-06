В Тосненском районе участковый задержал подозреваемгого в убийстве

Вчера вечером, 5 февраля около 16 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что в деревне Коркино мужчину ударили ножом.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции в частном доме указанной деревни задержал 34-летнего хозяина, нигде не работающего и ранее неоднократно судимого.

Установлено, что задержанный в ходе возникшего конфликта на почве совместного распития спиртного ударил ножом в спину своего 45-летнего соседа, который от полученных ранений скончался

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого передали в следственные органы.