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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионеров

В Петербурге поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Выборгского района города задержан курьер мошенников, подозреваемый в причастности к обману двух пенсионеров

Вечером 31 января 2025 года около 16 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который сообщил о том, что его 84-летняя мать, проживающая в доме 39 по проспекту Луначарского, общается с мошенниками.

 Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска опросили пожилую женщину, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения безопасности ее  накоплений,  убедили во дворе  дома  передать курьеру 4 610 евро и 1000 долларов США.

 Материальный ущерб составил 567 220 рублей.

Поздним вечером 4 февраля 2025 около 22 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение от еще одного 84-летнего пожилого мужчины, проживающего в доме 21 по улице Энгельса, который рассказал о том, что с 28 января по 4 февраля  ему звонили неизвестные и сообщили что у него  закончился срок договора на пользование  домашним  телефоном, и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили передать в несколько этапов курьеру 2 710 000 рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). 

Вчера, 5 февраля 2025 года около 12 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 2 по улице Есенина по подозрению в совершении данных преступлений задержали неработающего 24-летнего жителя Васильевского острова.

Задержанного поместинв изолятор  на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: мошенничество, пенсионеры, Выборгский район
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