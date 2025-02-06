В Петербурге поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионеров

Вечером 31 января 2025 года около 16 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который сообщил о том, что его 84-летняя мать, проживающая в доме 39 по проспекту Луначарского, общается с мошенниками.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска опросили пожилую женщину, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и, под предлогом обеспечения безопасности ее накоплений, убедили во дворе дома передать курьеру 4 610 евро и 1000 долларов США.

Материальный ущерб составил 567 220 рублей.

Поздним вечером 4 февраля 2025 около 22 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение от еще одного 84-летнего пожилого мужчины, проживающего в доме 21 по улице Энгельса, который рассказал о том, что с 28 января по 4 февраля ему звонили неизвестные и сообщили что у него закончился срок договора на пользование домашним телефоном, и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили передать в несколько этапов курьеру 2 710 000 рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 5 февраля 2025 года около 12 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 2 по улице Есенина по подозрению в совершении данных преступлений задержали неработающего 24-летнего жителя Васильевского острова.

Задержанного поместинв изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.