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Питерец.ру » Общество » Чиновник в СПб заработал более 50 млн. на липовых медосмотрах

Чиновник в СПб заработал более 50 млн. на липовых медосмотрах

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге разгорается новый коррупционный скандал: на этот раз в центре внимания оказался высокопоставленный чиновник, которого подозревают в организации липовых медосмотров с целью личного

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб разгорается новый коррупционный скандал. Высокопоставленный чиновник, по предварительным данным, организовал сеть липовых медицинских осмотров, в результате чего получил доход более 50 млн. руб.

По информации источников, чиновник использовал свое служебное положение для того, чтобы обеспечить прохождение медицинских осмотров без реального их проведения. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Если вина чиновника будет доказана, ему грозит серьезное наказание.

Следует отметить, что это не первый случай коррупции в Петербурге. В прошлом году в городе был арестован бывший вице-губернатор, который также подозревался в организации схем по получению взяток.

Коррупция остается одной из самых серьезных проблем в России. Она подрывает доверие граждан к власти и мешает развитию страны. Борьба с коррупцией должна оставаться одним из приоритетов для правоохранительных органов и всего общества.

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