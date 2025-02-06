В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджог почтовые ящики

Вчера утром, 5 февраля около 09 часов 55 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 11 по аллее Евгения Шварца о том, что накануне вечером в одной из парадных неизвестный поджег почтовые ящики.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный поджег газеты у 4 почтовых ячеек, после чего с места происшествия скрылся.
Размер материального ущерба устанавливают.
В результате инцидента никто не пострадал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.