В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджог почтовые ящики

Вчера утром, 5 февраля около 09 часов 55 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от жительницы дома 11 по аллее Евгения Шварца о том, что накануне вечером в одной из парадных неизвестный поджег почтовые ящики.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный поджег газеты у 4 почтовых ячеек, после чего с места происшествия скрылся.

Размер материального ущерба устанавливают.

В результате инцидента никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.