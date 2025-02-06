В Красногвардейском районе у женщины изъяли крупную партию наркотиков

Вечером 4 февраля, около 21 часа 40 минут возле дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники районного отдела по контролю за оборотом наркотиков, в ходе работы по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков задержали неработающую 37-летнюю местную жительницу в кармане которой обнаружили и изъяли свёрток с метадоном (фенадон, долофин) массой почти в 200 граммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанную поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.