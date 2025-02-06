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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе у женщины изъяли крупную партию наркотиков

В Красногвардейском районе у женщины изъяли крупную партию наркотиков

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейскими Красногвардейского района задержана местная жительница с крупной партией наркотиков 

Вечером 4 февраля, около 21 часа 40 минут возле дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту, в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники районного отдела по контролю за оборотом наркотиков, в ходе работы по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков задержали неработающую 37-летнюю местную жительницу в кармане которой обнаружили и  изъяли свёрток с метадоном (фенадон, долофин) массой почти в 200 граммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.5  ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанную поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, наркотики
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