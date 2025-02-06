На улице Ушинского неизвестный на каршеринге насмерть сбил женщину

Накануне поздним вечером, 5 февраля 2025 года около 22 часов 45 минут возле дома 2 по улице Ушинского, в Калининском районе Петербурга неустановленный водитель, управляя каршерингом, сбил переходящую проезжую часть на пешеходном переходе неустановленную женщину, на вид 75 лет, после чего скрылся с места ДТП.

В результате травм, полученных в дорожном происшествии, женщина скончалась в мудучреждениии.

Полицейскими принимаются необхг меры к установлению и задержанию водителя, а также выяснению личности погибшей.