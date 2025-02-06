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Питерец.ру » Происшествия » На улице Ушинского неизвестный на каршеринге насмерть сбил женщину

На улице Ушинского неизвестный на каршеринге насмерть сбил женщину

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские  Калининского  района разыскивают водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП

Накануне поздним вечером, 5 февраля 2025 года около 22 часов 45 минут возле дома 2 по улице Ушинского, в Калининском районе Петербурга неустановленный водитель, управляя каршерингом, сбил переходящую проезжую часть на пешеходном переходе неустановленную женщину, на вид 75 лет, после чего скрылся с места ДТП.

В результате травм, полученных в  дорожном происшествии,  женщина скончалась в мудучреждениии.

Полицейскими принимаются необхг меры к установлению и задержанию водителя, а также выяснению  личности погибшей.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход
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