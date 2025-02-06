14 февраляв 19:00 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»в постановке Ивана Миневцева.

Иван Миневцев — главный режиссёр Челябинского молодежного театра, выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИСа2016 года. Ставил спектакли во многих театрах России, лауреат и участник различных театральных премий и фестивалей.

Драматургической основой постановки стала инсценировка современного драматурга Ирины Васьковскойпо произведениям Корнея Чуковского«Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит»и биографическим фактам из жизни известного детского писателя.

В центре внимания создателей спектаклявзаимоотношения папы — Корнея Чуковского и его маленькой дочери — Муры, для которой были написаны все его лучшие стихи. Это история про столкновение двух миров — детского и взрослого. В нихреальность переплетается с вымыслом, тампоявляются, созданные фантазией писателя персонажи, — Доктор Айболит, Бармалей, Крокодил, благодаря которымжизнь отца и девочки преображается.

Режиссёр о спектакле: «Для многих родителей дети становятся центром мира. И Корней Чуковский не был исключением. Все его внимание было сосредоточено на младшей дочери. Но будучи не только отцом, но и настоящим художником, онсоздает из этой любви к дочеринастоящее искусство — удивительные и добрые стихи, которые радуют и вдохновляютуже не одно поколение детей и взрослых во всем мире.

Спектакль строится по законам детской игры. Для маленькой девочки Муры папа — целая вселенная. Девочка играет в эту вселенную, пытается найти в ней свое место, учится понимать и приниматьзаконы этой вселенной.

Но это постановка не только о любви отца и ребенка, это еще и история о том, как важно любить и ценить своих родителей».

Роль Корнея Чуковскогоисполнит народный артист России Валерий Дьяченко, а роль дочери Муры —артистка ТЮЗа,лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга Ирина Волкова.

Режиссёр-постановщик — Иван Миневцев

Художник — Варвара Иваник

Композитор — Константин Хазанович

Художник по свету — Денис Солнцев

Видеограф — Алёна Гутман

В спектакле заняты:народный артист России Валерий Дьяченко, Ирина Волкова, Юлия Корж, Максим Погольша, Богдан Коршунов, Константин Федин.