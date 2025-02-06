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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»

Премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»в постановке Ивана Миневцева.

14 февраляв 19:00 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»в постановке Ивана Миневцева.

Иван Миневцевглавный режиссёр Челябинского молодежного театра, выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИСа2016 года. Ставил спектакли во многих театрах России, лауреат и участник различных театральных премий и фестивалей.

Драматургической основой постановки стала инсценировка современного драматурга Ирины Васьковскойпо произведениям Корнея Чуковского«Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит»и биографическим фактам из жизни известного детского писателя.

В центре внимания создателей спектаклявзаимоотношения папы — Корнея Чуковского и его маленькой дочери — Муры, для которой были написаны все его лучшие стихи. Это история про столкновение двух миров — детского и взрослого. В нихреальность переплетается с вымыслом, тампоявляются, созданные фантазией писателя персонажи, — Доктор Айболит, Бармалей, Крокодил, благодаря которымжизнь отца и девочки преображается.

Режиссёр о спектакле: «Для многих родителей дети становятся центром мира. И Корней Чуковский не был исключением. Все его внимание было сосредоточено на младшей дочери. Но будучи не только отцом, но и настоящим художником, онсоздает из этой любви к дочеринастоящее искусство — удивительные и добрые стихи, которые радуют и вдохновляютуже не одно поколение детей и взрослых во всем мире.

Спектакль строится по законам детской игры. Для маленькой девочки Муры папа — целая вселенная. Девочка играет в эту вселенную, пытается найти в ней свое место, учится понимать и приниматьзаконы этой вселенной.

Но это постановка не только о любви отца и ребенка, это еще и история о том, как важно любить и ценить своих родителей».

Роль Корнея Чуковскогоисполнит народный артист России Валерий Дьяченко, а роль дочери Муры —артистка ТЮЗа,лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга Ирина Волкова.

Режиссёр-постановщик — Иван Миневцев

Художник Варвара Иваник

Композитор — Константин Хазанович

Художник по свету — Денис Солнцев

Видеограф — Алёна Гутман

В спектакле заняты:народный артист России Валерий Дьяченко, Ирина Волкова, Юлия Корж, Максим Погольша, Богдан Коршунов, Константин Федин.

Источник: ТЮЗ
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